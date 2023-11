Joven hincha del Boca Juniors se quitó la vida tras resultado de la final de la Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores estuvo marcada por hechos violentos entre la fanaticada durante la previa, pese a estos altercados el Fluminense logró imponerse a Boca Juniors con un marcador de 2-1 en el Maracaná y conquistó la primera copa en toda su historia.

Sin embargo, este encuentro también quedará marcado por hechos lamentables tras la confirmación de la muerte de Marcelo Morales, un policía de la Ciudad de Buenos Aires y fanático del Boca, quien se quitó la vida después de la derrota de su equipo, según confirmaron sus familiares.

Verónica, madre del joven de 23 años, contó a Crónica TV que la decisión de su hijo fue el nivel de fanatismo que tenía por el equipo.

“Si perdía estaba mal, se ponía triste, pegaba piñas, decía que era lo más grande Boca. Me lo mataron, yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador que me dé el pésame”, contó en medio de su dolor.

El lamentable hecho ocurrió en la calle Arturo de Bassi en el barrio Don Orione. Las autoridades detallaron que al llegar al lugar lograron conversar con su madre, quien relató todo lo sucedido.

La mujer detalló que su hijo terminó de ver el encuentro de Copa Libertadores y subió hasta su habitación ubicada en el primer piso de la vivienda. Cuando se encontraba solo se disparó en la cien lateral derecha con su pistola reglamentaria del servicio policial. Cuando sus familiares se dieron cuenta de lo ocurrido, llamaron la ambulancia, pero solo alcanzó a confirmar su fallecimiento.

“Decía que Boca no podía perder. Estaba viendo el partido con su hermano y con su papá. Yo le decía que tenga fe, que íbamos a ganar”, agregó la señora de 54 años de edad.

“Hace tres semanas le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero le dijo ‘si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. El papá pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio”, contó Verónica a Crónica TV.

Minutos antes de que el joven policía se quitara la vida, estaba con su padre y un primo viendo el juego entre Boca y Fluminense. El primo contó que cuando se fue del lugar recibió una llamada en la que le informaron el fallecimiento de Marcelo.

“Todos los partidos que miraba con él estaba loco, era muy fanático. Puteábamos los dos juntos. No amenazó con hacer nada, ni tampoco dio indicios”, indicó su primo.

Fluminense se impuso a Boca Juniors y levantó su primera Copa Libertadores

Fluminense se impuso a Boca Juniors con marcador de 2-1 en el Maracaná y conquista así la primera Copa Libertadores en toda su historia.

Germán Cano y John Kennedy anotaron por Fluminense, mientras que Luis Advíncula hizo el gol del Boca Juniors, en un partido en el que ambos conjuntos finalizaron con 10 hombres.

Fue hasta el minuto 36 cuando apareció el argentino Germán Cano y tras un centro por derecha hizo los movimientos necesarios para rematar con gran potencia desde el punto penal y poner el primer gol de Fluminense en la final de la Copa Libertadores de América.

Un poco más insistente se mostró Boca Juniors en los minutos finales del primer tiempo, pero nada pudo hacer hasta ese momento, se iban a los vestuarios perdiendo el juego por la mínima y con la necesidad de replantearse el partido en el Maracaná.

Fluminense hizo historia y consiguió su primera Copa Libertadores. Foto: Ricardo Moreira/Getty Images.

Boca Juniors siguió moviendo el balón y jugando en cancha del Fluminense en el segundo tiempo, algo que traería sus frutos cuando al minuto 72, el peruano Luis Advíncula sacó un potente disparo desde fuera del área y que colocaba el empate para el deleite de los hinchas argentinos en Brasil.

Boca y el Flu no pudieron destrancar el empate y el juego terminaba extendiéndose a la prórroga. El club brasileño salió con un poco más de ganas que el Boca Juniors; sin embargo, los argentinos no se quedaban atrás. Los que aprovecharían serían los brasileños por intermedio de John Kennedy, el joven futbolista al 99 marcaba el segundo del Flu con un verdadero bombazo.

Boca Juniors lo intentó por todos los medios, pero al final Fluminense resistió y se llevó un trofeo que significa historia pura para sus vitrinas, además de muy merecido, esta vez el equipo argentino no pudo llegar a los penales y tuvo que ver a los brasileños levantar la copa.

