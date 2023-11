Sergio “Checo” Pérez habló sobre su cuarto lugar en el GP de Sao Paulo y elogió a Fernando Alonso

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, segundo en el Mundial de Fórmula 1, que por sólo 53 milésimas tuvo que ceder el tercer puesto al español Fernando Alonso y acabó cuarto el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), habló sobre su desempeño en la carrera y llenó de elogios a el doble campeón del mundo astuarino.

“Fue una gran pelea, de principio a fin, sobre todo en las últimas vueltas. La verdad es que Fernando hizo una gran carrera”, admitió ‘Checo’, nacido hace 33 años en Guadalajara (México).

“Es un piloto con el que se puede pelear tan parejo”, explicó, en declaraciones al canal de televisión Dazn, este domingo, en Interlagos, el bravo piloto tapatío, que reforzó su segunda plaza en el Mundial, un puesto que ocupa ahora con 258 puntos, 32 más que el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, octavo este domingo en el Autódromo Jose Carlos Pace.

“Con muy pocos pilotos en esta categoría puedes hacer este tipo de maniobras”, recalcó ‘Checo’ en referencia al astro astur, en una segunda juventud con 42 años; que este domingo firmó su octavo podio de la temporada, el número 106 desde que corre en la F1, en la que afronta su vigésima temporada.

“La verdad es que disfruté, fue divertido. Fue una pelea de principio a fin; y el que ganase se lo tenía merecido”, opinó el piloto mexicano.

“Este fin de semana ha estado muy bien, estamos en un gran momento a pesar de lo que sucedió en México (donde abandonó tras un accidente en la primera curva de la carrera). Hay que pensar en positivo; y la verdad es que cada vez está más cerca el segundo puesto del campeonato”, declaró ‘Checo’ después de acabar cuarto en Interlagos.

Alonso y su gracioso mensaje a “Checo” Pérez

Durante buena parte de la carrera que se llevó a cabo este domingo “Checo” Pérez estuvo al acecho de Fernando Alonso quien tras cruzar la meta fue que logró neutralizar la amenaza del mexicano que si bien no se pudo subir al podio consiguió un resultado favorable.

“Le dije a “Checo” que no me ponga esa presión porque ya estoy mayor”, bromeó el español que no se subía a un podio de la Fórmula 1 desde el 27 de octubre en el Gran Premio de Países Bajos al culminar segundo por detrás de Max Verstappen.

Fernando Alonso celebra su victoria en el GP de Sao Paulo. Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images.

“Cuando “Checo” me adelantó a dos vueltas para el final me dije ‘bueno, la cuarta posición es lo que hay, vamos a asegurar’. Me resigné porque me fui por fuera en la curva 6, pero él se fue un pelín largo en la curva 1 y me dio esa oportunidad de acercarme en la 2 y en la 3 y luego al final ya no sabía si faltaba una vuelta o dos. Cuando vi la bandera a cuatro también me tomó un poco por sorpresa”, rememoró.

El piloto español reconoció que la disputa que tuvo con Sergio Pérez en el Gran Premio de Sao Paulo está entre las llegadas más cerradas en su carrera en la Fórmula 1.

“Ha sido la carrera más ajustada, sin dudas”, reconoció el piloto de la escudería Aston Martin, quien agregó: “Ha sido una carrera muy intensa, no hemos tenido tiempo para relajarnos”.

Con información de EFE

