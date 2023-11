Activistas toman Estatua de la Libertad para pedir por Gaza y el fin de los ataques israelíes

Decenas de activistas judíos de izquierda ocuparon este lunes la Estatua de la Libertad en Nueva York para exigir a Israel un alto el fuego y el fin de “los bombardeos genocidas de civiles palestinos en Gaza“, luego del ataque del grupo terrorista Hamás en territorio israelí el pasado 7 de octubre.

Vestidos con camisetas negras con el eslogan “los judíos piden un alto el fuego ya” o “no en nuestro nombre”, decenas de jóvenes desplegaron pancartas con mensajes como “todo el mundo está mirando” y “los palestinos deberían estar libres” al pie del pedestal del emblemático monumento símbolo de Nueva York.

“Las famosas palabras de nuestra antepasada judía (la poeta estadounidense del siglo XIX) Emma Lazarus grabados en este monumento nos obligan a actuar para apoyar a los palestinos de Gaza que aspiran a vivir libres”, declaró en un comunicado Jay Saper, de la organización Jewish Voice for Peace (JVP) (Voces Judías por la Paz).

⚠️ HAPPENING NOW AT THE STATUE OF LIBERTY: Hundreds of Jews and allies are holding an emergency sit-in, taking over the island to demand a ceasefire in Gaza. We refuse to allow a genocide to be carried out in our names. Ceasefire now to save lives! Never again for anyone! ⚠️ pic.twitter.com/wTjZqZFHyf