Siete heridos tras tiroteo en una fiesta cerca de la Universidad Prairie View A&M en Texas

La Oficina del Sheriff del condado de Waller informó que siete personas, incluido un niño, recibieron disparos el domingo en una fiesta abarrotada fuera del campus cerca de la Universidad Prairie View A&M, una universidad históricamente negra en Texas.

El evento, una fiesta de paseo por un sendero a la que asistieron más de mil personas, se celebró durante el fin de semana de regreso a casa de Prairie View A&M, a unas 2 millas del campus de la universidad.

Un portavoz de la universidad dijo que no se sabe si alguna de las personas que resultaron heridas o involucradas está afiliada a la Universidad Prairie View A&M.

“Aunque este no fue un evento oficial de bienvenida de PVAMU y no estaba afiliado a la universidad, nuestra comunidad universitaria está profundamente preocupada por los heridos y todos los afectados por este incidente”, dijo un portavoz de la universidad según NBC News.

El incidente se produce pocas semanas después de que cinco personas resultaran heridas en un tiroteo masivo en la Universidad Morgan State, lo que provocó que se cancelara el regreso a casa por primera vez en la historia del centro de estudio.

En Prairie View A&M, la policía fue llamada al lugar poco después de las 10 pm del domingo y descubrió que cuatro mujeres adultas, dos hombres adultos y un joven habían sufrido heridas de bala en la parte inferior del cuerpo.

Las lesiones no ponían en peligro sus vidas, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Waller en un comunicado.

Las personas heridas eran espectadores de una disputa en la que estaban involucrados un número desconocido de personas en la fiesta, dijo la oficina del sheriff.

Según una ordenanza local, la reunión masiva, que tuvo lugar en un campo y ofrecía paseos a caballo, debía ser aprobada.

El juez del condado de Waller, Trey Duhon, quien aprobó la orden, dijo en un comunicado en Facebook que la ordenanza se implementó hace más de tres años cuando eventos similares celebrados en pastos comenzaron a convertirse en un problema.

En el incidente más reciente, un promotor de fiesta asistió a una audiencia sobre una solicitud de permiso y aceptó los requisitos de seguridad, nivel de ruido, saneamiento y seguridad contra incendios.

“Los organizadores no cumplieron con las condiciones del permiso en una serie de cuestiones, y en este momento se está llevando a cabo una investigación, no sólo sobre el tiroteo en sí, sino también sobre las circunstancias que rodearon el evento, la situación del estacionamiento en la vía pública, la basura y los desperdicios, y los requisitos del permiso que no se cumplieron”, dijo Duhon en el comunicado.

El permiso del evento, que también fue publicado por Duhon en Facebook, especificaba que debían estar en el lugar 35 miembros del personal de seguridad, más de la mitad de los cuales debían ser agentes del orden con licencia.

Sin embargo, según la policía, la seguridad de la fiesta estuvo a cargo de agentes del Precinto 3 del condado de Waller y una agencia de seguridad privada desconocida.

“Ninguno de los protocolos de seguridad establecidos por el organismo de permisos y acordado por el promotor se siguió en el momento del incidente”, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Waller.

El caso está aun bajo investigación.

Desde el tiroteo en la Universidad Morgan State, otros colegios y universidades históricamente negros también han enfrentado incidentes similares.

En agosto, un oficial de policía de la Universidad Edward Waters en Florida desvió a un tirador del campus, pero el sospechoso mató a tiros a tres personas en una tienda de un dólar cercana.

Mientras que el mes pasado, dos estudiantes de la Universidad Estatal Bowie en Maryland sufrieron heridas que no ponen en peligro sus vidas después de un tiroteo.

