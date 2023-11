Tuberculosis en California: un casino está vinculado con 11 contagios de la enfermedad

Funcionarios de salud de California han emitido una recomendación crucial para cualquier persona que haya visitado un casino en el Área de la Bahía en los últimos cinco años. Esta advertencia se produce después de que se confirmaran 11 casos de tuberculosis relacionados con el personal y los clientes de estos establecimientos. Contra Costa Health (CCH) presentó esta sugerencia el pasado jueves, y un portavoz de salud del condado comunicó a KTVU FOX 2 que el caso más reciente se detectó el 31 de octubre.

Según los informes, de los 11 casos confirmados de tuberculosis, 10 de ellos presentan vínculos genéticos y la mayoría de estos están asociados al personal y a los clientes de los casinos. El undécimo caso aún no ha sido examinado genéticamente. La fuente de transmisión de este último caso aún no ha sido identificada, lo que plantea preocupaciones adicionales.

La Dra. Meera Sreenivasan, en representación de los funcionarios de salud, explicó la razón detrás de esta recomendación urgente. “Hacemos esta recomendación ahora porque hay nueva evidencia de que la tuberculosis puede haberse propagado entre las personas que pasaron tiempo en el casino entre 2018 y 2023. La tuberculosis puede vivir dentro de una persona durante años sin mostrar signos de su presencia. Por eso es importante hacerse una prueba, incluso si no se siente enfermo. La tuberculosis puede causar enfermedades graves, pero es tratable y curable con medicamentos, especialmente cuando se detecta temprano”.

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente a los pulmones y se propaga cuando una persona que la padece presenta síntomas como tos persistente, tos con sangre, pérdida de peso inesperada, sudores nocturnos y fatiga. La CCH ha subrayado la importancia de estar alerta a estos síntomas y buscar atención médica si se presentan, ya que la tuberculosis puede ser grave y potencialmente mortal si no se trata adecuadamente.

La tuberculosis se propaga cuando una persona que tiene la enfermedad tose o exhala gotitas que contienen la bacteria. Esto es más común en espacios cerrados y durante un período de tiempo prolongado, como varias horas, lo que plantea un riesgo en lugares como los casinos donde muchas personas pasan tiempo en cercanía.

Lo que es aún más preocupante es que algunos clientes que visitaron estos casinos informaron a KTVU que no habían sido informados previamente sobre la situación y que no habían visto ninguna señal de advertencia o aviso sobre la enfermedad en estos establecimientos. Anthony Brown, residente de Richmond, expresó su sorpresa al enterarse de la noticia, afirmando: “No parece genial, pero todavía hay gente aquí, así que no asusté a mucha gente”. Este hecho plantea preguntas sobre la responsabilidad de los casinos en la comunicación de información crítica a sus clientes y empleados.

La noticia de estos casos de tuberculosis ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a muchas personas a cuestionar la seguridad de los lugares públicos, en particular, los casinos, en medio de la pandemia de COVID-19. La Dra. Meera Sreenivasan enfatizó la importancia de la detección temprana y el tratamiento de la tuberculosis, ya que la enfermedad puede ser grave y se propaga fácilmente en entornos concurridos.

Las autoridades de salud de California están trabajando en estrecha colaboración con los casinos del Área de la Bahía para abordar esta situación y tomar medidas preventivas adicionales. Se están realizando esfuerzos para identificar la fuente exacta de transmisión de la enfermedad en el undécimo caso y para garantizar que los protocolos de salud y seguridad en los casinos se refuercen para evitar futuros brotes.

Los residentes y visitantes del Área de la Bahía se les insta a prestar atención a su salud y buscar atención médica si experimentan síntomas de tuberculosis. Además, se recomienda encarecidamente que cualquier persona que haya pasado tiempo en un casino en los últimos cinco años se haga una prueba de tuberculosis, incluso si no presenta síntomas, como medida de precaución.

La situación actual pone de manifiesto la importancia de mantenerse informado sobre los riesgos para la salud y de seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. La colaboración entre los establecimientos públicos, como los casinos, y las agencias de salud es fundamental para garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir futuros brotes de enfermedades como la tuberculosis.

