Pretenden censurar a la congresista Rashida Tlaib por acusar a Biden de ser parte de un genocidio

Debido a que la congresista Rashida Tlaib continúa defendiendo a los civiles palestinos víctimas colaterales de la ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza, en la Cámara de Representantes sus colegas tratan de censurarla, pues su postura va en contra del respaldo que la Casa Blanca le ha garantizado al gobierno encabezado por al primer ministro Benjamín Netanyahu.

Hace unos días, algunos congresistas fracasaron en el intento por introducir una medida para censurar a la primera mujer musulmana estadounidense en la Cámara de Representantes de Míchigan y además la segunda musulmana en la historia estadounidense en ser elegida para cualquier cámara estatal estadounidense.

Sin embargo, una declaración donde advierte que, al apoyar a Israel, el presidente Joe Biden está siendo participe de un genocidio en Gaza, no fue bien recibida y ahora es Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, quien ha vuelto a la carga en el intento para silenciar a Tlaib quien, de nueva cuenta, depende de una votación.

A la mujer de 47 años también se le recrimina haber compartido en redes sociales un video donde una multitud cantaba “del río al mar”, una frase utilizada para pedir la toma palestina de la tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, lo cual incluye a Israel.

Lo controversial del estribillo es que se utiliza entre quienes no creen que Israel tenga derecho a existir. No obstante, la demócrata de inmediato escribió otro mensaje donde expresa que la frase no se utilizó para promover la violencia.

Rashida Tlaib critica la falta de solidaridad entre sus colegas en la Cámara de Representantes. (Jemal Countess / Getty Images)

Posteriormente, al enterarse de que nuevamente intentan silenciarla, Rashida Tlaib compartió un nuevo documento donde trata de generar conciencia entre sus compañeros en la Cámara para que asuman una posición más humana y así impulsar iniciativas para que se frene la escalada de violencia y las muertes en Gaza.

“Es una pena que mis colegas estén más centrados en silenciarme a mí que en salvar vidas, ya que la cifra de muertos en Gaza supera los 10,000.

Muchos de ellos me han demostrado que las vidas palestinas sencillamente no les importan, pero sigo sin vigilar su retórica ni sus acciones.

En lugar de reconocer la voz y la perspicacia del único palestino estadounidense en el Congreso, mis colegas han recurrido a tergiversar mis posiciones en resoluciones llenas de mentiras obvias. He denunciado en repetidas ocasiones los horribles ataques y asesinatos de civiles por parte de Hamás y el gobierno israelí, y he lamentado la pérdida de vidas israelíes y palestinas.

Mientras tanto, cada día que pasa sin un alto al fuego provoca más muerte y destrucción de civiles inocentes, que ya no están a salvo, lo que provoca la ira y la condena del pueblo estadounidense y de la comunidad internacional. La mayoría de los estadounidenses apoya un alto el fuego, pero este Congreso no escucha sus voces“, indica parte del texto.

