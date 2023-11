Tony Stark y Steve Rogers tienen ‘cameo’ en tráiler final de la película ‘The Marvels’

Marvel recurrió a la icónica figura de Tony Stark, ‘Iron-Man’ interpretado por Robert Downey Jr., y Steve Rogers, ‘Capitán América’ encarnado por Chris Evans, para generar expectación en torno a su próxima película, ‘The Marvels’. Utilizaron una serie de clips de películas anteriores de su universo cinematográfico para promocionar el esperado lanzamiento.

A través de sus canales oficiales, Marvel presentó el avance final de la nueva película, que destaca por la participación estelar de Brie Larson como Carol Danvers, también conocida como ‘Capitana Marvel’, Iman Vellani en el papel de Kamala Khan, ‘Ms. Marvel’, y Teyonah Parris como Monica Rambeau.

Es relevante mencionar que Nia DaCosta es la directora de la película, mientras que el máximo responsable de Marvel Studios, Kevin Feige, figura como productor de esta secuela de ‘Capitana Marvel’.

‘The Marvels’ se centra principalmente en la participación de tres personajes clave: Capitana Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris). Sin embargo, se espera que otros personajes icónicos del MCU tengan un papel importante en la trama, incluyendo a Nick Fury (Samuel L. Jackson), y se han anunciado las apariciones de personajes como Dar-Benn (Zawe Ashton), Emperor Dro’ge (Gary Lewis) y Prince Yan (Park Seo-joon). El último tráiler también reveló un cameo de Tessa Thompson como Valquiria.

Un dato interesante es que ‘The Marvels’ se convertirá en la película más corta dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, con una duración oficial de tan solo 105 minutos, equivalente a una hora y 45 minutos. Hasta ahora, el título de la película más breve lo ostentaba ‘Thor: un mundo oscuro’, con 112 minutos, es decir, una hora y 52 minutos.

La anticipación por ‘The Marvels’ está en aumento, por el momento, no se ha anunciado la fecha de su llegada a la plataforma de streaming que alberga todo el contenido relacionado con el MCU, Disney Plus. La película promete ser un emocionante capítulo en la expansión del universo de Marvel en la pantalla grande.

Robert Downey Jr. da a conocer las condiciones para regresar como Iron Man

Recientemente, un artículo de Variety arrojó luz sobre una crisis que atraviesa Marvel debido a resultados decepcionantes en proyectos recientes dentro del UCM. Esto ha dado pie a la idea de reunir al elenco original de “Avengers” en futuras producciones.

En medio de esta especulación, la pregunta que todos se hacen es si Robert Downey Jr. estaría dispuesto a regresar a Marvel para encarnar nuevamente a Iron Man. No obstante, el propio actor ya respondió a esta cuestión en una entrevista realizada en un podcast hace tres años.

Durante un tiempo, circuló el rumor sobre un posible regreso de Robert Downey Jr. como Iron Man, incluso se mencionó la posibilidad de un cameo en la película “Thor: Love and Thunder”. Sin embargo, Marvel ha dejado en claro que solo consideraría su regreso si existe una razón creativa convincente para incluir al personaje de Tony Stark.

En una entrevista concedida en 2020 para el podcast “The Joe Rogan Experience”, el actor expresó su disposición a regresar, pero subrayó que ello dependería de la existencia de argumentos y circunstancias que le resulten intrigantes y justifiquen su retorno al UCM.

Robert Downey Jr. mencionó: “Tendría que haber un argumento muy convincente y una serie de circunstancias que hicieran obvio mi regreso como Iron Man en el UCM. Por ahora, quiero explorar otros proyectos y no me planteo ser Tony Stark de nuevo, pero quién sabe en el futuro”.

Si bien esto plantea la posibilidad de un regreso de Iron Man en el futuro, el actor también ha manifestado su deseo de diversificar su carrera para evitar quedar encasillado en el papel de Tony Stark.

