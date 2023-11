Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 8 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 1,332,720 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 11,445,478 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que recogió 1,332,720 de me gusta. “Aunque pareciera que no se mueven las cosas, he aprendido que aveces es mejor trabajar en silencio. Es con cariño que les presento mi nueva colección de ropa hecha especialmente para mis Chiviricas @luluusworld_ ….@bombonbhe”, indicó en su publicación.

2- Christian Nodal : 63,706 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega Christian Nodal (@nodal), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 9,965,976 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 63,706 likes de su comunidad. “LA SIGUIENTE vez nos toca cantar esta joyita por Sevilla en los @latingrammys !!TE AMO KANY GRACIAS POR SER TAN MARAVILLOSA CON TU MÚSICA Y PERSONA @kanygarcia”, escribió el popular instagramer en su último post.

3- Geraldine Bazán : 55,099 Likes

La actriz Geraldine Bazán (@geraldinebazan) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 5,666,260 followers. En su última publicación, Geraldine Bazán ha conseguido un total de 55,099 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “GEM@elissasbb @mirandasbb” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Adamari López: 8,445 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,886,709 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es conocida por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente obtuvo 8,445 likes. “Dicen que si haces esto quemas calorías ! Lo estoy haciendo diario a ver cómo me va ¿quieren hacerlo conmigo? …#fun #humor #diversión #couples #couplesgoals #friends #miesposodeinstagram”, escribió en ella.

5- Irina Baeva: 7,387 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Irina Baeva, la actriz con una comunidad de 3,932,766 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@irinabaeva) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 7,387 likes. “de regreso en México, con muchos pendientes y más que lista para este otoño-invierno-Navidad @palladium_mx”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días anteriores: