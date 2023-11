Megan Fox presenta su libro de poemas, en el que revela detalles personales

Desde hace varios meses Megan Fox anunció que el 7 de noviembre lanzaría su libro de poemas, titulado Pretty Boys Are Poisonous (Los Chicos Bonitos Son Venenosos), y ahora ha hecho declaraciones sobre el contenido del mismo, calificándolo como un trabajo muy personal. En la presentación a medios ella presumió su nuevo look, con el cabello color rojo intenso.

Megan Fox ha debutado como escritora, con el libro de poemas “Pretty Boys are Poisonous” (Foto: Mike Coppola/Getty Images)

En un comunicado la actriz de 37 años comentó que en el libro expresa sus experiencias personales en cuanto a relaciones amorosas, especialmente las dos más conocidas, con el actor Brian Austin Green y el cantante Machine Gun Kelly: “Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí a causa de mi silencio. He pasado toda mi vida guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de cargar con el peso de sus pecados. Mi libertad vive en estas páginas, y espero que mis palabras puedan inspirar a otras a recuperar su felicidad y su identidad, usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado, en la oscuridad”.

Megan comenzó su relación con Machine Gun Kelly hace tres años, y ya han comenzado los rumores acerca de que podría referirse a él en un poema de la colección, titulado “A beautiful boy is a deadly drug” (“Un chico hermoso es una droga mortal”), con el pasaje “eres una adicción que ninguna cantidad de oraciones puede curar”. Los fans de la actriz y del cantante también han asumido que los dos últimos poemas, titulados “I” y “II” expresan el dolor de sufrir un aborto espontáneo: “Hay una ecografía a tu lado de la cama, 10 semanas y 1 día… ¿crees que si hubiera podido, habría dejado una nota de suicidio? Pero ahora tengo que decir adiós. Cierro los ojos y me imagino abrazándote fuerte contra mi pecho mientras te arrancan de mis entrañas. Pagaré cualquier precio, díganme por favor, ¿cuál es el rescate por su alma?”

