Megan Fox modela un vestido traslúcido que deja ver su escasa ropa interior

Foto: Dimitrios Kambouris for Sports Illustrated Swimsuit / Getty Images

Megan Fox ha complacido a sus millones de fans en Instagram con sus recientes publicaciones, y ahora sacó su faceta de modelo en una campaña para promocionar uñas postizas. Ella usó un vestido traslúcido que dejó ver su ropa interior y delinéo su escultural figura.

La actriz de 37 años ha superado los dos millones de likes con una serie de imágenes que la muestran en la playa y usando otro ceñido vestido, pero con una gran abertura al centro que resaltó sus atributos. Ella posó junto a una enorme roca y hasta se recostó en la arena para que la mojaran las olas. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Megan Fox vuelve este verano a la pantalla grande, con uno de los personajes principales en “Expend4bles”, la cuarta película de la saga de filmes protagonizados por Sylvester Stallone. Ella interpreta a Gina, una agente de la CIA que es ex novia de Christmas (Jason Statham). El filme se estrenará en Estados Unidos el 22 de septiembre.

