Megan Fox presume sus atributos al usar un vestido lleno de agujeros

En tan sólo unos días Megan Fox ha obtenido millones de likes en su cuenta de Instagram gracias a una serie de fotografías que la muestran en el bosque y modelando sexys atuendos. Ahora ella presumió al máximo sus atributos al usar un vestido negro y lleno de agujeros, mientras posaba junto a unos matorrales. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Lilith ascendiendo”.

En otras fotos que compartió, la actriz de 37 años usó un microbikini verde que resaltó sus curvas, y escaló un árbol para estar en contacto con la naturaleza. Sus más de 21 millones de seguidores en esa red social se mostraron complacidos. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Megan Fox tiene un nuevo proyecto en cine; se trata de “Expend4bles”, la cuarta parte de la saga de filmes de acción protagonizada por Sylvester Stallone. Ahora ella lleva uno de los papeles principales, y publicó en Instagram el trailer de la película, que se estrenará en Estados Unidos el 22 de septiembre. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

