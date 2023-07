Sin ropa interior, Megan Fox impacta al usar un vestido mojado y lleno de transparencias

Hasta hace algunos días Megan Fox decidió volver a publicar en su cuenta de Instagram, y los resultados han impactado a sus más de 21 millones de seguidores. Ella compartió fotos que la muestran en un río, posando de espaldas y usando un vestido mojado con una abertura en la parte posterior, lo cual dejó ver parte de su retaguardia.

Desliza para ver todas las fotos

En más imágenes de esa sesión la actriz de 37 años aparece usando un microbikini de hilos en color verde mientras camina por el bosque; junto a las fotos (que han obtenido hasta ahora más de dos millones de likes) ella escribió el mensaje: “Los árboles me llaman por mi nombre”. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Presumiendo su escultural figura Megan optó por subirse a un árbol para lograr imágenes más impactantes, que encantaron a sus fans. Ella posó de rodillas, dejando ver uno de los múltiples tatuajes que tiene, y acompañó su post con el texto: “El bosque es mi más viejo amigo”. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Sigue leyendo: