Oleksandr Usyk afirma que le “gustaría mucho” que la pelea con Tyson Fury se realice en febrero

Oleksandr Usyk afirmó que le gustaría enfrentar a Tyson Fury se realizara en febrero luego de que se tuviera que posponer la pelea, que se llevaría a cabo el 23 de diciembre, debido a las lesiones que sufrió el británico ante Francis Ngannou.

En una entrevista con Reuters, Usyk aseguró que estaba listo para pelear a finales de año, pero entiende que Fury necesita tiempo para recuperarse y estar al 100% para la disputa donde se coronará un nuevo campeón indiscutido de peso pesado desde que lo hiciera el británico Lennox Lewis en el año 1999.

“Podría ser febrero y me gustaría mucho que fuera febrero. Estaba listo para pelear el día 23, pero como Fury sufrió algunas lesiones en la última pelea, una caída, entonces probablemente se pospondrá para el próximo año”, dijo.

Tyson Fury y Oleksandr Usyk en su primer careo previo a su esperada pelea. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

“Simplemente, haré más trabajo técnico. Técnicamente, nada cambia. Solo tengo un poco más de tiempo para algunas tareas adicionales y eso es todo. No pienso en Tyson Fury en absoluto… Pienso en mí, en mi equipo, en mi familia. No necesito pensar en mi oponente. Solo necesito estar con él, pelear y listo”, añadió.

Luego del duelo con Francis Ngannou, Frank Warren, promotor de Tyson Fury, aseguró que el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no estaría listo para pelear con Oleksandr Usyk el 23 de diciembre porque necesitará tiempo para sanar de los dos cortes que sufrió luego de la dura pelea con el camerunés y, según Mike Coppinger de ESPN, el duelo se reprogramará para febrero del 2024.

Además, de acuerdo con el promotor de Usyk, Alexander Krassyuk, la fecha del esperado combate se anunciará la próxima semana.

Cabe destacar que Fury y Usyk no habían podido llegar a un acuerdo económico y se pensó que la superpelea entre campeones invictos no se realizaría, pero Arabia Saudita se encargó de financiar el duelo y lograron hacerlos firmar el contrato, ya que el país árabe continúa pagando tarifas exorbitantes para llevar eventos deportivos de nivel al Medio Oriente. De acuerdo con Bob Arum, promotor de Top Rank Boxing, afirmó que The Gipsy King ganará más de $100 millones de dólares.

Francis Ngannou mandó a la lona a Tyson Fury en el tercer asalto de la disputa entre ambos. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

Oleksandr Usyk viene de vencer a Daniel Dubois por nocaut técnico el pasado mes de agosto y retuvo sus títulos de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). El ucraniano se mantiene inmaculado después 21 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Tyson Fury, de 34 años, derrotó a Francis Ngannou en un reñido combate en Arabia Saudita el pasado fin de semana y ahora enfrentará a Oleksandr Usyk en un duelo de unificación. The Gipsy King cuenta con récord invicto luego de 34 peleas, 24 por la vía del nocaut, y un empate.

Sigue leyendo:

· Promotor de Oleksandr Usyk dice que la fecha para pelea con Tyson Fury se anunciará la próxima semana

· Promotor de Oleksandr Usyk dice que Tyson Fury debe entregar evidencia médica para postergar la pelea

· Promotor asegura que Tyson Fury “no estará listo” para pelear con Oleksandr Usyk en diciembre