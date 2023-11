Promotor de Oleksandr Usyk dice que la fecha para pelea con Tyson Fury se anunciará la próxima semana

Alexander Krassyuk, promotor de Oleksandr Usyk, expresó que ya decidieron la nueva fecha para que se realice la pelea de unificación de los pesos pesados contra Tyson Fury y que será anunciada la próxima semana.

En una entrevista con Boxing News, Krassyuk señaló que, aunque en el contrato la pelea se acordó para el 23 de diciembre, decidieron ser flexibles y entender que Fury no podía pelear en esa fecha y reprogramarla. Aseguró que Usyk está listo para el británico, pero le preocupa que el duelo no se lleve a cabo.

“En el contrato era el 23 de diciembre, pero es una cuestión de sentido común y de razón común. Si un peleador no está listo para pelear, no puedes obligarlo. Preferimos mantenernos flexibles y relajados. Ya hemos decidido la nueva fecha y la próxima semana la anunciaremos, con suerte”, dijo.

Tyson Fury y Oleksandr Usyk en su primer careo previo a la pelea. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

“Está absolutamente listo (Usyk) para comenzar y sabe cómo lidiar con Tyson. Por eso me siento confiado; por eso me siento relajado con esta pelea. Lo único que realmente me preocupa es que esta pelea se lleve a cabo”, indicó.

Luego del duelo con Francis Ngannou, Frank Warren, promotor de Tyson Fury, aseguró que el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no estaría listo para pelear con Oleksandr Usyk el 23 de diciembre porque necesitará tiempo para sanar de los dos cortes que sufrió luego de la dura pelea con el camerunés y, según Mike Coppinger de ESPN, el duelo se reprogramará para febrero del 2024.

Cabe destacar que Fury y Usyk no habían podido llegar a un acuerdo económico y se pensó que la superpelea entre campeones invictos no se realizaría, pero Arabia Saudita se encargó de financiar el duelo y lograron hacerlos firmar el contrato, ya que el país árabe continúa pagando tarifas exorbitantes para llevar eventos deportivos de nivel al Medio Oriente. De acuerdo con Bob Arum, promotor de Top Rank Boxing, afirmó que The Gipsy King ganará más de $100 millones de dólares.

Francis Ngannou le dio una dura pelea a Tyson Fury y lo mandó a la lona en el tercer asalto. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

Tyson Fury, de 34 años, derrotó a Francis Ngannou en un reñido combate en Arabia Saudita el pasado fin de semana y ahora enfrentará a Oleksandr Usyk en un duelo de unificación. The Gipsy King cuenta con récord invicto luego de 34 peleas, 24 por la vía del nocaut, y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk viene de vencer a Daniel Dubois por nocaut técnico el pasado mes de agosto y retuvo sus títulos de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). El ucraniano se mantiene inmaculado después 21 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

