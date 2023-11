Mujer se declaró culpable por la muerte de un niño de 5 años hallado dentro de una maleta en Indiana

No todos los hogares son los sitios cálidos y seguros que los niños necesitan para crecer con plenitud, pues en algunos de ellos se esconden verdaderos infiernos para los pequeños, como le ocurrió a Cairo Jordan, un menor de cinco años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en Indiana.

A un año y siete meses de aquel terrible hallazgo que conmocionó a la comunidad, una de las mujeres involucradas en la muerte del menor se declaró culpable del crimen, tras haber hecho un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, el cual no fue dado a conocer en detalle, salvo algunas especificaciones.

Se trata de Dawn Coleman, de 40 años, originaria de Shreveport, Louisiana, quien dijo haber sido la encargada de meter en la maleta el cuerpo y después tirarla en una zona boscosa. Al momento de los hechos ella vivía con la madre del niño, Dejaune Ludie Anderson, y el menor, de quien ambas escribían en redes sociales que era un “demonio”, la progenitora dijo en varias ocasiones que estaba poseído, según informó 13 WTHR, una filial de NBC.

La muerte del niño

Fue una mañana de abril de 2022 cuando un hombre fue a buscar setas en la zona rural de Indiana cerca de Louisville, Kentucky, y encontró una maleta rígida con una ilustración y el nombre de Las Vegas impreso, le llamó la atención el objeto fuera de lugar, lo revisó y en su interior encontró el cuerpo de un niño, por lo que de inmediato dio aviso a la policía que inició las investigaciones correspondientes.

Durante seis meses se desconocía la identidad del niño que yacía en la maleta, la comunidad lo llamó “Ángel” y le hizo un funeral, en el que le brindaron el cariño y respeto que suponían no tuvo en vida, según informó WHAS11. Después se supo quién era aquel pequeño desconocido a quien nadie lloró.

La autopsia reveló que murió por una severa deshidratación, la cual se cree se derivó de una gastroenteritis no atendida. Cabe recordar que su madre aseguraba que el niño estaba poseído, por lo que no prestó atención a sus problemas médicos. En su pequeño cuerpo no se hallaron sustancias ilícitas ni traumatismos.

Pero el testimonio de Coleman indica que una noche ella entró a la habitación y vio a Anderson sobre el menor, cuando se percató de su presencia solo le dijo: “Ya está hecho”, y ella se encargó del resto. Tras deshacerse del cuerpo huyeron y siguieron sus vidas, pero dejaron indicios que las delataron.

Reportes de la policía obtenidos por el Courier Journal señalan que se encontraron huellas dactilares de Coleman y de la madre del niño en los artículos de la maleta, además de los teléfonos propiedad de ambas mujeres cerca del sitio donde se encontró el cuerpo del niño.

¿Dónde está la madre del niño?

Anderson está prófuga desde que se conoce la identidad de su hijo muerto, la policía dijo que había estado recientemente en San Francisco, San Diego, Las Vegas y Houston. En tanto, Coleman fue arrestada en San Francisco y como parte de su acuerdo de culpabilidad deberá testificar contra la madre del niño.

Sigue leyendo:

– Un hombre de 80 años mató a su compañero de vivienda en Missouri por no pagar el alquiler.

– Un hombre de Florida recaudó dinero en GoFundMe tras el asesinato de su esposo, y ahora lo acusan del crimen.