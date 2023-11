Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 10 al 12 de noviembre

"The Marvels" ganarán la taquilla, pero "The Holdovers" será la favorita de la crítica. Netflix estrena "The Killer" de David Fincher. HBO lanza el documental híbrido "You Were My First Boyfriend" de Cecilia Aldarondo. Y Amazon Prime Video sorprende con un curioso reality: "007, Road to a Million".