Jared Leto escala el Empire State Building para promocionar la gira de Thirty Seconds to Mars | VIDEO

Jared Leto ha sumado un logro más a su lista de éxitos. En esta ocasión, el actor y cantante desafió a las alturas al escalar una parte del afamado Empire State Building en Nueva York para disfrutar del majestuoso amanecer desde la cima del edificio más conocido del mundo.

El vocalista de la agrupación de Thirty Seconds to Mars desde el piso 86 hasta el 104 en un tiempo aproximado de 20 minutos, logrando así subir casi 400 metros de altura. De acuerdo con los informes, este se posicionó sobre la base de la famosa antena, conocida como “escudo de hielo”.

“Llegué a la cima y vi a mi madre en la ventana del piso 80, eso fue una agradable sorpresa (…) De joven quería ser artista, y Nueva York era el lugar al que se venía para ser artista. Y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí”, declaró el cantante ante las cámaras.

A pesar de haber logrado su cometido, Jared Leto no salió ileso. Y es que mostró su mano izquierda ensangrentada debido a las afiladas esquinas del Empire State.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Jared se somete a una hazaña de este tipo, ya que bajo su manga se listan: una escalada a la pared de un hotel en Berlín sin arnés, así como un salto en bungee en el escenario de su concierto frente a miles de personas.

Si bien este logro tuvo un gran impacto personal, otro de los motivos fue promocionar la nueva gira de la agrupación que lidera, Thirty Seconds to Mars. Con este tour, llegarán a Oceanía, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica para interpretar los temas de su nuevo álbum de estudio: “It’s The End of The World but is a Beautiful Day”.

“En muchos sentidos, este álbum trata de perseguir tus sueños y esforzarte por hacer lo que parece imposible. Escalar el Empire State sin duda entra en esa categoría para mí. Al igual que recorrer el mundo con mi hermano y compartir estos conciertos y experiencias inolvidables con todos ustedes”, finalizó Jared Leto.

