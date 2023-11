Matt Gaetz reta a Kevin McCarthy a presentar una moción para expulsarlo del partido republicano

Después de enterarse de que Kevin McCarthy está interesado de verlo fuera del Partido Republicano, Matthew Louis Gaetz II, congresista por Florida, lo retó a presentar una moción para expulsarlo.

A principios del mes pasado, McCarthy se convirtió en el primer presidente en ser destituido de la Camara de Representantes ante la presión ejercida por ocho integrantes de su propio partido principalmente por Matt Gaetz.

A partir de ese momento, la animadversión entre ambos republicanos ha ido en ascenso.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el político californiano no dudó al señalar que el Partido Republicano se beneficiaría de no contar más entre sus filas con Gaetz.

“La gente tiene que ganarse el derecho a estar aquí. Él admitirá que no tiene una inclinación conservadora en su filosofía. Sin embargo, no creo que la conferencia pueda sanar jamás si la acción no tiene consecuencias”, opinó McCarthy con respecto a la rebelión provocada por el representante de Florida que dejó acéfala a la Campara durante un par de semanas.

Matt Gaetz ha asumido un rol controversial en la Cámara de Representantes. (Joe Raedle / Getty Images)

Al respecto, en su podcast, Matt Gaetz aseguró estar tranquilo por haber pedido la remoción de McCarthy pues consideró que era lo más adecuado, así que le lanzó el resto de presentarles la propuesta a sus compañeros para tratar de echarlo de las filas republicanas.

“Si lo que Kevin McCarthy quiere es presentar una moción para expulsarme de la conferencia republicana, supongo que lo único que puedo decir es presenta la maldita moción. La idea de que la conferencia republicana me vaya a echar por hacer algo que fue extremadamente popular parece poco probable. La decisión de despedir a McCarthy y reemplazarlo con Mike Johnson ha sido popular: popular entre los demócratas, popular entre los republicanos, popular entre los independientes. Puede que sea una de las cosas más populares que hayan hecho los republicanos de la Cámara de Representantes”, enfatizó.

La disputa entre ambos representantes surge en un momento delicado para el partido republicano, pues con todo y un nuevo presidente al frente de la Cámara continúa proyectando divisionismo, lo cual podría obrar en su contra en las elecciones del próximo año donde estará en juego el destino de la nación.

