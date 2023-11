Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 12 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Jacky Bracamontes: 7,601 Likes

Jacky Bracamontes (@jackybrv) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 8,572,079 seguidores. La actriz es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Jacky Bracamontes publicó una foto que cosechó 7,601 likes. “Hoy toco ver a #Paula #Emi y #rennyrocks cantando con todo el sentimiento la canción de @jlo #onmyway #marryme. Lo bueno es que se la cantan a papá.. #love #lasamo #mygirls”, indicó en su publicación.

2- Lili Estefan: 4,191 Likes

Seguido de Jacky Bracamontes llega Lili Estefan (@liliestefan), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La presentadora de televisión tiene más de 3,801,495 seguidores. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 4,191 de me gusta. “La energía de #trilogy se sintió en MIAMI!!!!!! Daleeeeeee @pitbull Mr305 y hoy se repite ”, escribió esta exitosa instagramer en su último post de abajo.

3- Juan Rivera: 3,516 Likes

El artista Juan Rivera (@juanriveramusic) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 588,988 followers. En su última publicación, Juan Rivera ha recibido un total de 3,516 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Siento que es necesario conocer a nuestra pareja. Acual es su lenguaJE DE Amor. Que es lo que l@s MUEVE SENTIMENTALMENTE. Que es importante para ellos. Ser sensible para como se siente e intentar ser lo TODO en esos aspectos. Para? Para que sepan que los ves, oyes y escuchas y sobre todo QUE TE IMPORTA A IT LO QIE ES IMPORTANTE PARA ELLOS!” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Toni Costa: 3,497 Likes

Toni Costa sigue a las tres celebridades superiores con un total de 2,231,344 seguidores. En su cuenta (@toni), el bailarín es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post recogió 3,497 likes. “Trabajando en Puerto Rico en algo muy bonito… Gracias familia @modernhairstylinginstitute”, escribió en ella.

5- Maribel Guardia: 3,229 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,146,545 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 3,229 me gusta. “Así de increíble el público en @lagunillamb_. Viva el teatro @alexgouboy Dulces sueños #dress @alexmata21 ‼”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

