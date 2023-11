Fran Drescher revela “me preocupaba mucho no sobrevivir a esto” tras liderar la huelga en Hollywood

La famosa actriz Fran Drescher, actual presidenta del sindicato de actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA), compartió sus inquietudes sobre las intensas negociaciones con los estudios de Hollywood para poner fin a la prolongada huelga de actores que paralizó la industria del entretenimiento durante casi cuatro meses, generando pérdidas multimillonarias.

En una entrevista exclusiva con la agencia EFE, Drescher, de 66 años, expresó su preocupación por liderar un grupo de 160,000 intérpretes en un momento muy crítico para la industria del entretenimiento, desde extras hasta las estrellas más destacadas de la pantalla. “Liderar un grupo de este tamaño con tanto en juego me exigía el máximo. Me preocupaba mucho no sobrevivir a esto”, confesó la actriz.

Tras intensas negociaciones, el SAG-AFTRA alcanzó un principio de acuerdo que puso fin a la huelga a partir del 9 de noviembre. Drescher anunció que el 86% de los miembros de la ejecutiva nacional del sindicato aprobó el convenio con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que representa a estudios como Netflix, Amazon, Disney y Warner Bros. Discovery.

Drescher reveló que el estrés la afectó físicamente, al punto de hacer imposible asistir en persona a las negociaciones con su sindicato y los estudios. “Yo nunca había estado en un ambiente donde hubiera tanta ira masculina dirigida a mí. Fue realmente duro para mi cuerpo. La única manera que tenía de pasar de mi sala de negociación a la sala con AMPTP era pasar el mayor tiempo posible con mi perro”, compartió.

Después de 118 días de tensiones, Drescher describió sentirse “cansada, aliviada y eufórica”, destacando la importancia de mantenerse enfocada y preservar su salud mental durante el proceso.

La huelga de los actores dejó una profunda huella económica en la industria del entretenimiento, con pérdidas estimadas en alrededor de 6,000 millones de dólares, según analistas. Drescher reconoció este impacto y afirmó: “Tenía que valer la pena (…) Al final, no había otra opción más que tener éxito”. Con los actores autorizados a regresar al trabajo, se espera que ratifiquen el convenio valuado en aproximadamente 1,000 millones de dólares en prestaciones y beneficios.

Así comenzó la huelga de guionistas y actores en Hollywood

En julio pasado, Fran Drescher, reconocida por su papel en “La niñera”, ganó notoriedad al liderar la huelga del sindicato de guionistas (WGA) en Hollywood, la primera huelga conjunta en más de seis décadas. Tanto guionistas como actores buscaban mejoras contractuales, incluyendo regulaciones más estrictas para el uso de inteligencia artificial, aumentos salariales y compensación justa por la transmisión en plataformas de streaming.

El discurso de Drescher durante la huelga, criticando la avaricia de las empresas y elogiando el trabajo de los empleados, se volvió viral, generando comparaciones irónicas con figuras como Karl Marx y Friedrich Engels. Drescher asumió la responsabilidad representativa de todos los sindicatos pertenecientes a la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales.

Tener esta visibilidad conlleva la responsabilidad de hablar en nombre de todos los sindicatos, de todos los trabajadores, porque todos estamos en el mismo barco intentando ganarnos el respeto y el honor cuando las grandes empresas no hacen necesariamente lo correcto”, señaló.

Drescher no recibe remuneración por su rol como presidenta de SAG-AFTRA, lo que la llevó a suspender su carrera profesional. Con experiencia previa en la defensa de causas como la lucha contra el abuso a las mujeres y la prevención del cáncer uterino, temas que ella misma ha experimentado, la actriz destacó que la lucha por condiciones laborales mejoradas la afectó de manera particular.

“A mí me cuesta creer que alguien quiera ganarse la vida jodiéndonos en apoyo de las grandes empresas que nos emplean”, opinó. Tras una negociación ardua, que en algunos momentos tomó características existenciales para ambas partes, Drescher expresó su deseo de que el acuerdo señale el inicio de una fase renovada en la relación entre los actores y los estudios. “Espero que cada decisión que se tome esté armonizada con el respeto, el honor y la empatía hacia los trabajadores”, manifestó.

Sigue leyendo:

Sindicato de actores de Hollywood pondrá a votación de sus miembros el convenio para poner fin a la huelga

Hollywood se recupera: Sindicato alcanza acuerdo con estudios de cine y TV para terminar huelga

Actores de Hollywood, en desacuerdo con propuesta ‘definitiva’ de estudios para terminar la huelga

Sindicato de actores de Hollywood estudia propuesta contractual de productores