Actores de Hollywood, en desacuerdo con propuesta ‘definitiva’ de estudios para terminar la huelga

Los actores de Hollywood, en huelga desde julio, manifestaron su desacuerdo con varios puntos, incluyendo el referente a la Inteligencia Artificial (IA), en la “última, mejor y definitiva” propuesta de los estudios.

El Sindicato de los Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA), representando a alrededor de 160,000 artistas, desde extras hasta estrellas de la gran pantalla, emitió un comunicado el lunes donde expresaron su determinación en busca de un acuerdo satisfactorio y la finalización responsable de la huelga.

Los estudios, representados por la Asociación de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), presentaron su “última, mejor y definitiva” propuesta de acuerdo al SAG-AFTRA el sábado, y los negociadores del sindicato respondieron el lunes, señalando que las diferencias persisten sin proporcionar detalles adicionales.

La huelga de los miembros del SAG-AFTRA comenzó en julio, en protesta por mejores condiciones contractuales y protecciones contra el uso de la inteligencia artificial en la industria.

La paralización ha continuado durante casi cuatro meses, ejerciendo presión tanto en los actores, quienes enfrentan dificultades económicas debido a la huelga, como en los estudios, que han tenido que ajustar sus calendarios de lanzamiento y están ansiosos por reanudar la producción y abastecer sus plataformas con contenido.

Los actores se unieron a la huelga en julio, siguiendo el ejemplo del Sindicato de Guionistas, que también se declaró en huelga debido a desacuerdos contractuales. Esta simultaneidad en las huelgas no se veía en Hollywood desde 1960, cuando Ronald Reagan lideró acciones de protesta antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos.

Aunque los guionistas llegaron a un acuerdo en septiembre, poniendo fin a una huelga que duró casi 150 días, y reavivaron el optimismo en Hollywood, las conversaciones con los actores fracasaron nuevamente.

Tanto los guionistas como los actores buscan aumentos salariales, transparencia en la era del streaming y medidas de protección contra la inteligencia artificial (IA), un punto de fricción importante.

A pesar de que los guionistas regresaron a trabajar, la mayoría de las producciones no pueden reanudarse mientras persista la huelga de los actores. La huelga está teniendo un impacto económico significativo en Hollywood, estimado en alrededor de 6.500 millones de dólares, principalmente debido a salarios perdidos.

En octubre, las conversaciones entre los actores y los representantes de los estudios colapsaron de manera abrupta. La semana pasada, cientos de estrellas notables, como Pedro Pascal, Julia Louis-Dreyfus y Sandra Oh, instaron a sus líderes sindicales en una carta a mantenerse firmes, afirmando que “es mejor permanecer en huelga que obtener un mal acuerdo”. “No podemos y no aceptaremos un contrato que no aborde los problemas vitales y existenciales que necesitamos corregir”.

Inteligencia Artificial principal responsable de que la huelga de actores continúe

Varios representantes de SAG-AFTRA han enfatizado recientemente que una de las principales razas que mantiene la huelga en curso, a pesar de un aumento en las negociaciones en los últimos días, es una cláusula contenida en la última oferta “mejor y definitiva” presentada por la AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers por sus siglas en inglés).

Según la propuesta de la AMPTP, los actores catalogados en el Anexo F (aquellos que ganan más de 65,000 dólares por su trabajo en cine, la mitad en televisión) cederían los derechos de su imagen y voz a los estudios una vez que sean escaneados. Esto permitiría un uso indiscriminado por parte de los estudios en futuras producciones, incluso después del fallecimiento del actor, aunque se pagaría un precio inicial por el escaneo, que variaría según la fama del actor. Esto plantea una preocupación para la SAG-AFTRA.

El sindicato de actores ha planteado la necesidad de que se pague por la reutilización de la imagen, lo que incluye a los actores fallecidos, ya que en la actualidad es posible utilizar sus imágenes sin el consentimiento de sus herederos. Esto resalta la importancia de la huelga para los actores mejor remunerados, ya que la protección de sus derechos y los de sus herederos está en juego.

