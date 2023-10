La hija de Robin Williams critica uso de IA en Hollywood

Zelda Williams, hija del fallecido actor Robin Williams, ha planteado una importante preocupación acerca del uso de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica de Hollywood. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la actriz y guionista emitió un comunicado en el que expresó su descontento con las decisiones tomadas por algunas productoras, quienes han optado por emplear esta tecnología para recrear la voz de su padre, quien lamentablemente se suicidó en agosto de 2014.

En sus propias palabras, Zelda manifestó: “No puedo ser objetiva en la lucha de SAG-AFTRA (Sindicato de Actores de Hollywood) contra la inteligencia artificial. Durante años, he sido testigo de cuántas personas quieren utilizar estos modelos para crear o recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como lo hizo mi padre. Esto no es una mera falsedad, es una realidad palpable y preocupante”.

La hija del reconocido actor, conocido por películas icónicas como ‘La Sociedad de los Poetas Muertos’ y ‘Jumanji’, enfatizó su inquietud respecto al uso de la voz de su padre para expresar ideas que no reflejan su esencia, lo que además supone una amenaza para las oportunidades de empleo de actores y actrices.

“Ya he oído que la inteligencia artificial utiliza su voz para decir lo que la gente quiera, y aunque personalmente lo encuentro inquietante, las implicaciones trascienden mis propios sentimientos. Los actores en vida merecen la oportunidad de crear personajes con su propia voz y elecciones, dar vida a personajes animados y dedicar su esfuerzo y tiempo humano a la interpretación”, agregó Zelda.

La preocupación de que la inteligencia artificial pueda sustituir a guionistas y actores fue una de las principales razones que llevaron a estos dos gremios a declararse en huelga. Muchas de las grandes productoras han adoptado esta nueva tecnología debido a su capacidad para ofrecer técnicas más económicas y eficientes en comparación con el trabajo humano.

En respuesta a esta problemática, Zelda declaró: “Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, una limitada exhibición de las capacidades humanas y, en el peor de los casos, un monstruo Frankenstein horripilante, creado junto a las peores facetas de esta industria, en lugar de lo que realmente debería representar”.

Recientemente, se dio a conocer que Robin Williams estuvo a punto de interpretar a Rubeus Hagrid, el entrañable guardabosques de Hogwarts, en la saga de Harry Potter. Williams había expresado un profundo interés en el papel y se puso en contacto con el director de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, Chris Columbus, para expresar su deseo de formar parte de la película.

Sin embargo, la regla que establecía que solo actores británicos podían integrarse al elenco de la franquicia impidió que Williams obtuviera el papel. Janet Hirshenson, directora de casting, confirmó que Williams había contactado a Columbus y que habían trabajado juntos previamente en películas como “Papá por Siempre” y “El Hombre Bicentenario”.

A pesar de su interés y relación profesional, el director tuvo que rechazar a Williams debido a su nacionalidad estadounidense. Williams también deseaba interpretar a Remus Lupin en una etapa posterior de la saga, pero nuevamente se encontró con una respuesta negativa debido a la misma restricción.

Revela autopsia qué fue lo que propició el suicidio del actor; no fue Parkinson

A nueve años de la partida de Robin Williams, todavía subsisten interrogantes y conjeturas acerca de las razones que lo llevaron a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Sin embargo, una autopsia arrojó luz sobre estos misterios, al revelar que el actor había sido diagnosticado de manera incorrecta con la enfermedad de Parkinson.

Padecía en realidad una afección conocida como Demencia con Cuerpos de Lewy, una dolencia neurodegenerativa que marcó los últimos años de su vida con una compleja lucha contra los síntomas.

