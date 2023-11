Acusan a dos agentes ​​de atacar a un recluso en una cárcel de Memphis

Las autoridades acusaron este martes a dos agentes de la cárcel de Tennessee de atacar a un recluso de Memphis que resultó herido pero sobrevivió.

Odell Underwood y Reginald Wilkins, agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Shelby, fueron acusados ​​formalmente de mala conducta oficial, opresión oficial y agresión con lesiones corporales, según muestran los registros judiciales.

El fiscal de distrito del condado, Steve Mulroy, dijo durante una conferencia de prensa reseñada por The Associate Press que el recluso de la cárcel del condado de Shelby, Damian Florez-Ramírez, resultó herido en el enfrentamiento de mayo con Underwood y Wilkins.

Señaló que los agentes atacaron al recluso esposado mientras lo llevaban a un centro médico en la cárcel. Florez-Ramírez había confrontado a un carcelero adjunto ese mismo día y había sido golpeado con un “agente químico”, dijo Mulroy.

Florez-Ramírez sufrió heridas que no ponían en peligro su vida, sin embargo, se desconocen los detalles exactos del ataque al recluso.

El sheriff del condado de Shelby, Floyd Bonner, dijo que Underwood y Wilkins tuvieron una “conducta preocupante” y que deberían rendir cuentas. Han sido relevados de sus funciones sin paga, pero no han sido despedidos, además, también enfrentarán cargos departamentales.

Florez-Ramírez permanece encarcelado por cargos que incluyen agresión doméstica y violación de un niño.

En septiembre, nueve agentes del condado de Shelby fueron acusados ​​de la paliza fatal infligida a Gershun Freeman mientras padecía un episodio psicótico en la misma cárcel en octubre de 2022.

Un vídeo publicado en marzo muestra que Freeman fue golpeado por agentes penitenciarios después de salir corriendo desnudo de su celda.

Dos agentes fueron acusados ​​de asesinato en segundo grado y otros siete fueron acusados ​​de agresión agravada con resultado de muerte.

Seis de los nueve agentes se declararon no culpables en una audiencia reciente. Otros tres dijeron a un juez que no habían podido contratar abogados y no se declararon culpables.

