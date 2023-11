Alexis Sánchez sobre una eventual llegada al fútbol de México: “Me gusta el América”

Para Alexis Sánchez la idea de jugar en el fútbol mexicano no suena para nada descabellada. Si bien el chileno se encuentra actualmente enfocado en su temporada con el Inter de Milán, también es cierto que piensa en donde se podría ver en el futuro y la Liga MX, así como la MLS, serían destinos que no le disgustarían al experimentado delantero.

Sánchez se encuentra actualmente concentrado con la Selección de Chile para la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en donde La Roja se estará viendo las caras contra Paraguay este jueves en Santiago y cinco días después se medirán ante Ecuador en Quito. Y es precisamente en esta concentraciones donde Alexis ha aprendido un poco más del fútbol mexicano.

Con Diego Valdés actual jugador de las Águilas del América como compañero en la selección chilena Alexis Sánchez ha tenido la oportunidad de conocer un poco más sobre la Liga MX y entre otras cosas el delantero chileno destaca la pasión que muestra la afición mexicana, así como otros aspectos que le llaman la atención de la experiencia de jugar en México.

La Selección de Chile, con Alexis Sánchez a la cabeza, viene de sufrir una dura goleada ante Venezuela (3-0) en la pasada doble fecha de las eliminatorias sudamericanas. (Edixon Gámez/Getty Images)

“Hay varios equipos que conozco en México, como Pachuca o América. Me gusta más América por la afición, por como son, por la capital mexicana y también por lo que me ha contado Diego (Valdés)”, aseguró Alexis Sánchez durante una reciente entrevista con el ex delantero chileno Iván Zamorano para el canal TUDN.

El experimentado jugador que tiene un paso por equipos grandes a nivel europeo como el FC Barcelona y el Manchester United, además de su actual equipo Inter de Milán, recalcó la intensidad con la que se vive el fútbol en México, algo que le gustaría vivir en algún momento aunque todavía no tiene en mente marcharse del Viejo Continente.

“Sí me gustaría jugar en México, el otro día estaba hablando con un amigo y me llamaba la atención porque hay muchos equipos allá que son muy apasionados, van por su club y todas esas cosas. Me gustaría (jugar en México), pero no sé cuando”, prosiguió Alexis Sánchez durante su conversación con “Bam Bam” Zamorano.

Alexis Sánchez y el Inter de Milán marchan en el primer puesto del Grupo D de la Champions League igualados con la Real Sociedad. (Marco Luzzani/Getty Images)

Otro aspecto que le llama mucho la atención al chileno es poder experimentar otra cultura, sea la mexicana o también vivir en los Estados Unidos: “Me gustaría vivir otra cultura, otro idioma y perfeccionar mi inglés. Me gustaría vivir en Los Ángeles o en Miami, pero no tengo nada en concreto, por ahora estoy enfocado en el Inter de Milán y en hacerlo lo mejor posible”.

Con la mira en la Copa América 2024

Después de ganar dos ediciones seguidas de la Copa América en 2015 y 2016, con una base de jugadores entre los que destaca Alexis Sánchez, ahora la Selección de Chile no se encuentra en su mejor momento, pero el experimentado atacante considera que la venidera edición del torneo continental podría servirles como una trampolín de cara al futuro.

“Tenemos jugadores jóvenes que pueden llegar a vivir una experiencia muy linda y les puede servir para el Mundial también”, aseguró sobre la Copa América Estados Unidos 2024. “Dependerá también de a quién llame el entrenador, pero creo que es un grupo muy lindo que debe mantenerse concentrado”.

“Tiene que haber un cambio generacional, los jugadores tienen que atreverse a mostrar lo que pueden hacer. Creo que contamos con un gran potencial para crecer, mejorar y así sacar nuevos jugadores para la Selección”, finalizó el chileno.

