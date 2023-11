Brad Pitt y Margot Robbie están interesados en producir una película sobre la vida de Britney Spears

El libro de memorias de Britney Spears ha tenido un gran éxito no sólo entre los fans de la cantante, sino también entre los famosos de Hollywood, y varios de ellos han mostrado interés en comprar los derechos de adaptación y llevar la historia de la artista a la pantalla grande.

Según el sitio Page Six, Brad Pitt, Margot Robbie y Reese Witherspoon desean producir la película que muestre el contenido del libro The Woman In Me: los orígenes de Spears, su ascenso a la fama, sus problemas con su familia y sus relaciones amorosas. Britney no se siente todavía muy segura en entrar a ese tipo de negociaciones, pero el año próximo el proyecto de un filme biográfico podría entrar a una segunda fase.

Desde el año pasado se rumoró que la cantante había obtenido $15 millones de dólares por narrar su historia en el libro, del cual hasta el momento se han vendido más de un millón de copias tan sólo en Estados Unidos. Ahora, el sitio The Ankler informó que Britney podría estar en tratos para participar en la producción de un documental sobre su carrera musical, que se estrenaría en alguna plataforma de streaming.

