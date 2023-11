Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 14 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Shakira: 259,533 Likes

Shakira (@shakira) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 89,933,585 seguidores. La artista es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Shakira publicó una foto que logró 259,533 likes. “Les comparto mi nueva campaña con @sandaliasipanema #ElSiguientePasoEsTuyo #IpanemaSempreNova #IpanemaColombia #ad #publicidad”, escribió en su publicación.

2- Natti Natasha: 111,572 Likes

Seguido de Shakira llega Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La cantante y compositora cuenta con más de 36,316,587 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 111,572 me gusta. “Tú eres una chica calle pero classy,Cuando le mete a los chanteos le metes bien Nasty Aquí llamando a mis nastys para que se preparen a salir @diesel – dress/shoes@bbsimon_officialpage – belts styling: @krisfe_”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- J Lo: 93,413 Likes

La artista J Lo (@jlo) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 252,952,764 seguidores. En su última publicación, J Lo ha logrado un total de 93,413 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Starting to feel festive” y puedes verla justo debajo.

4- Gaby Espino: 64,120 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,771,631 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es conocida por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recibió 64,120 me gusta. “Uno de mis sets favoritos de esta colección hermosa en la que trabajé junto a @winfitnesswear.usa Logré transmitir mi esencia a través de los colores, prints y diseños. Y súper importante, quería calidadddd! Así que, una de las características que me fascina es la tela. Se adapta adapta al cuerpo y los cortes favorecen la figura. El set es muy versátil, lo puedes utilizar en tu día de gym, cycling, yoga, baile y luego seguir con tus actividades del día. Vaya a ver la colección completa. Hay variedad de prendas, colores, diseños y texturas. http://www.winfitnesswear.com Yes!!! Tenemos envíos internacionales! Y envío GRATIS a todo USA ”, escribió en ella.

5- Adamari López: 58,755 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,896,856 followers en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 58,755 me gusta. “Dile a tu nueva bebé… completa la frase en los comentarios Esto es lo que pasa cuando nos juntamos, que mucho me divierto contigo mi Pe ..#outfit Ada @kiut_llc #Cadenas @axabyadamari . en tiktok @doubledragontwins”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días anteriores: