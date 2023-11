“Me pusieron en contra de la gente”: Luis Chávez ventiló cómo fue su salida de Pachuca

Meses después de cumplir su sueño de jugar en Europa, Luis Chávez, mediocampista de la selección mexicana y exjugador de Pachuca habló sobre cómo fue su salida de los Tuzos y, tal como se rumoraba, no fue en los términos que él hubiera querido.

En una entrevista para el periódico mexicano AM, el ahora elemento del Dinamo de Moscú, relató que, a pesar de que él quería salir bien de su exclub, la directiva lo mandó por la puerta trasera, además de que lo obligaron a pagar su cláusula de rescisión para poder ir al Viejo Continente.

“Al final de cuentas me cambiaron todo y me orillaron a tomar una decisión que yo no quería tomar. Yo quería salir bien del club, de Pachuca y me orillaron a tener que pagar mi cláusula por mis propios medios”, declaró el futbolista que brilló en el Mundial de Qatar 2022.

Ahondando por primera vez en este tema, el mediocampista detalló que la decisión de Pachuca de enviar un comunicado en el que se desmarcaban de la transacción y le dejaban la decisión completamente a él le perjudicó con los fans, porque lo hicieron ver como el villano, cuando él estaba muy agradecido con el club y la afición por todos los momentos felices que vivió en la institución.

“Sí me gustaría hablar de eso, porque no sé si lo he hablado del todo como debería de ser, porque después del comunicado yo sentí, no sé si se puede decir la palabra traicionado, pero sentí que me pusieron en contra de la gente lanzando el comunicado. ¿Sabes?, como si yo ya no quisiera estar en el club, o sea, cosas así, cuando ellos saben que estoy muy agradecido y fui muy feliz en ese momento y ellos ya sabían lo que yo quería y estaban de acuerdo. De hecho, por eso estaba la cláusula. Pero al final te ven, no ellos, sino en todo el futbol, pues como un negocio”, aseguró.

“Ellos ya sabían lo que yo quería, porque anteriormente había hablado con ellos. Yo les dije, ‘¿Sabes qué? Mi sueño es este, yo quiero pelearla, intentar ir allá, yo no quiero moverme en México’. Y después, no sé si ellos buscaron o la oferta llegó o como sea, pero después sacan el comunicado poniéndome en contra de la gente, en la prensa, en todos lados; todos me empezaban a criticar a mí, que por qué yo me quería ir y que quería pagar mi cláusula y no”, continuó.

“El club aquí (Dinamo de Rusia) pagaba más de lo que era mi cláusula, pero ellos (Pachuca) no quisieron negociar. Entonces a mí me obligan a pagar la cláusula y gracias a Dios lo tenía, porque si no, no estuviera acá, y Dinamo se porta muy bien y buscamos la forma de poderles hacer llegar el dinero… Hasta Dinamo terminó pagando menos de lo que de lo que iba normalmente a pagar”, concluyó el tema.

Luis Chávez tuvo la oportunidad de ir al Feyenoord y Pachuca no aceptó el trato

Vale recordar que este fue el segundo gran intento del futbolista por llegar a Europa, ya que, al inicio del torneo anterior, en enero del 2023, después de la gran actuación que tuvo en Qatar 2022, atrajo la atención del Feyenoord de Holanda; sin embargo, su salida no se pudo concretar debido a que faltó tiempo para que el club de la Eredivisie pudiera llegar a un arreglo económico satisfactorio para los Tuzos.

“Por el tema del tiempo. En ese momento habían lanzado una oferta de, no me acuerdo cuánto dinero, y Pachuca quería un poco más, entonces en lo que Feyenoord buscaba de dónde sacar el dinero, nos dijeron que no, que ya no había tiempo y que mejor iban a esperar y pues, después se complicó todo también para este mercado”, recordó.

A meses de su salida de la Liga MX y la incorporación al fútbol de Rusia, Chávez dijo sentirse muy cómodo en el Dinamo de Moscú, donde suma dos anotaciones y una asistencia, con lo que poco a poco se está ganando cada vez más la confianza de su DT, quien lo ha vuelto una pieza recurrente en su once inicial.

