Billie Eilish asegura que no le importa ser sexualizada

Billie Eilish, reconocida como una de las exponentes pop más destacadas en la actualidad, ha generado atención no solo por su música, sino también por su distintiva elección de vestuario oversize, una marca registrada que ha conquistado a millones de seguidores.

En una reciente entrevista con la revista Variety, la cantante compartió abiertamente las motivaciones detrás de su preferencia por la ropa holgada. Aunque muchos especulaban que esta elección buscaba evitar la sexualización, Eilish aclaró que su objetivo principal era restringir el acceso visual a su cuerpo. La artista confesó que, en aquel momento, no se sentía lo bastante fuerte ni segura como para enfrentar posibles comentarios negativos sobre su apariencia.

“No estaba tratando de evitar la sexualización, pero no quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte ni seguro para enfrentarlo. Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría sentido completamente devastada si la gente hubiera dicho algo”, expresó Eilish.

La cantante también abordó la percepción de su propia sexualidad, revelando que no le importa ser sexualizada, ya que nunca se ha sentido deseada ni femenina. A pesar de identificarse como ‘ella/ella’, confesó: “Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita”.

En cuanto a las críticas que recibe al cambiar su estilo y mostrar más de su cuerpo, Eilish no duda en responder con humor y desdén. “Tengo pechos grandes. He tenido pechos grandes desde que tenía nueve años y así soy. Así es como me veo. Si usas algo revelador y todos dicen, ‘¿No querías que la gente te sexualizara?’, pueden chuparme el cuo. Soy literalmente un ser sexual a veces. ¡Que te joan!”, concluyó la artista.

Esta reveladora entrevista proporciona una perspectiva única sobre la relación de Billie Eilish con su imagen pública y su determinación para desafiar las expectativas de la industria.

Billie Eilish aborda aspectos personales y atracción hacia mujeres en entrevista con Variety

Billie Eilish, una de las cantantes más exitosas en la escena actual, se abrió en una reciente entrevista con Variety, revelando aspectos poco conocidos de su vida y explorando temas íntimos, entre ellos, su atracción hacia las mujeres.

La intérprete de “Bad Buy” compartió su perspectiva sobre las relaciones con mujeres, admitiendo que en el pasado no se sentía aceptada por ellas. Sin embargo, sorprendentemente, en la actualidad, experimenta una conexión más positiva con el género femenino.

“Las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”, afirmó Eilish.

Abordando su atracción física hacia las mujeres, la artista confesó sentirse intimidada por su belleza y presencia. Este comentario puede resultar sorprendente para muchos, considerando su éxito en la industria musical, con siete premios Grammy a la edad de 21 años.

En cuanto a su sexualidad, Eilish reafirmó su postura de privacidad, recordando una entrevista anterior con la revista Elle en 2021, donde subrayó que nadie tiene derecho a cuestionar su orientación sexual. Destacó la disparidad en el trato hacia hombres y mujeres en este aspecto.

Estos comentarios surgen en medio de rumores sobre la identificación de Eilish como queer, alimentados por publicaciones en sus redes sociales. En una publicación de Instagram, escribió “gay y cansada”. Sin embargo, durante la entrevista con Variety, la cantante se identificó como mujer, utilizando pronombres femeninos, aunque admitió nunca haberse sentido verdaderamente como una chica.

“Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita. Me identifico como ‘ella/ella’ y cosas así, pero nunca me he sentido como una niña”, confesó Eilish.

Esta reveladora entrevista ofrece una visión más profunda de la complejidad en la identidad y experiencias personales de Billie Eilish, una figura influyente en la música actual.

Sigue leyendo:

Billie Eilish habla de su experiencia al trabajar con Rosalía

Billie Eilish muestra el tatuaje que le hicieron en su espalda

Billie Eilish anuncia su nuevo sencillo “What was I made for”, de la película “Barbie”

Billie Eilish asegura que prefería morir antes que no tener hijos