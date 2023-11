David Schwimmer publica una foto que lo muestra con Matthew Perry en “Friends”, y le dedica un mensaje

Esta semana los integrantes del elenco de la serie de televisión “Friends” han recurrido a sus redes sociales para publicar emotivos mensajes en memoria de su compañero Matthew Perry, quien falleció el 28 de octubre. Ahora David Schwimmer, quien interpretó el papel de Ross en el show, compartió una de sus fotografías favoritas para rendir tributo a su amigo.

La imagen pertenece al episodio “The One With All The Thanksgivings” de 1998, y muestra a Schwimmer y Perry con atuendos parecidos a los de los protagonistas de la serie de los años 80 “Miami Vice”. El actor y director escribió el siguiente mensaje: “Matty, gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable sincronización y entrega para la comedia. Podías tomar una línea recta de diálogo y doblarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que aún asombra. Y tenías corazón. Con lo cual fuiste generoso y lo compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia con seis extraños”.

David prosiguió con su mensaje (que ha obtenido hasta el momento más de dos millones de likes): “Esta foto es de uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo. Te imagino ahí arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, las manos en los bolsillos, mirando a tu alrededor…¿Podría haber más nubes?”

El 28 de octubre Matthew Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles; su asistente llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Aún no se ha dado a conocer la causa de su muerte, ya que un análisis toxicológico todavía continúa. Este año el actor (que tenía 54 años) presentó su libro de memorias, titulado Friends, Lovers And The Big Terrible Thing, en el que narraba los problemas que tuvo a lo largo de su vida por el abuso del alcohol y los opioides. El libro se convirtió en un best-seller, y hace algunas semanas regresó al número 1 de ventas, desbancando de ese puesto al de la cantante Britney Spears.

Otros compañeros de Matthew en “Friends”, como Matt LeBlanc, Courteney Cox y Jennifer Aniston, lo han recordado con mensajes en sus redes sociales. Ésta última escribió lo mucho que a su amigo le gustaba el hacer reír a la gente: “Como él mismo dijo, si no escuchaba la “risa” pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró hacer justamente eso. Nos hizo reír a todos”. En los últimos días también se anunció la creación de la Fundación Matthew Perry, cuya meta será ayudar a otros a superar las adicciones, lo cual el actor siempre expresó. La fundación “honrará su legado y se guiará por sus propias palabras y experiencias, impulsada por su pasión por marcar la diferencia en tantas vidas como sea posible”.

