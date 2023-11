Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de noviembre de 2023

Piscis

¡Piscis, mi soñador pez! En el amor, sumérgete en las aguas de la empatía y la imaginación. Sé el poeta que teje sueños y comparte tus emociones con sensibilidad. ¡Que tu amor sea un océano de ternura y misterio, donde las corrientes del corazón fluyan libremente! Amores del pasado vuelven a tus filas pero ni te estreses que solo descubrirás que ya no significan nada especial para ti. Las infecciones en garganta estarán a la orden del día. Recuerda de dónde vienes, no pierdas el piso y continúa tu travesía por conseguir tus metas y tus sueños, algunas ocasiones te sentirás un poco decaído o sin ganas de seguir, eso se debe a la falta de sueños sólidos no esperes llegar al final de la escalera si no eres capaz de subir peldaño por peldaño. En estos días hay muchas posibilidades de reencuentro con amistades que tenías mucho de no ver, recordarán momentos muy perros. Eres de buenos sentimientos y noble, te enamoras bien fácil pues no buscas la gran cosa en tus parejas, solo necesitas un poco de cariño y atención para sentirte querid@ o amad@. Tu buen sentido de humor y manera de ver la vida son pieza clave para atraer al ser amado pero tampoco abuses y confíes tanto en esas virtudes, ponte las pilas para recuperar tu cuerpo criminal, hazlo por ti y no para a gradar a otras personas.

Acuario

¡Acuario, mi libre aguador! Para tener éxito en el amor, fluye con la corriente de la originalidad y la independencia. Sé el visionario que abraza lo diferente, pero no dudes en compartir tu agua de la vida con generosidad. ¡Que tu amor sea una revolución de conexión auténtica! Deja de desconfiar de tu pareja en caso de tener, algunas veces tus celos son muy fuertes y llegas al punto de fastidiar a tu pior es nada. No te permitas caer por nadie ni te tomes las cosas tan apecho. Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tu, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú. Ten mucho cuidado con seguir cometiendo mismos errores, deja de encariñarte con la piedra y sigue tu destino. Busca la manera de arreglar problemas que quedaron pendientes en tu pasado para que no te dañen más tu presente, si te quedaste con cosas que no pudiste decir en su momento a esa personas escríbelas y quema esa carta. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas. No te deprimas por tu físico y trabaja para mejorarlo porque le huevoneas mucho y buscas maneras de justificar tu pereza. Una situación que sucederá en estos días te hará entender lo wey que fuiste..

Capricornio

¡Capricornio, mi ambiciosa cabra! En el amor, construye tu fortaleza con paciencia y determinación. Sé el arquitecto de relaciones sólidas, ascendiendo a las cimas del compromiso y la estabilidad. ¡Que tu amor sea una obra maestra duradera, tallada en la roca del tiempo! Posibilidades de iniciar relación o comenzará a sentirás necesidad de una persona, ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada. Aprende a soltar y dejar ir que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida. Movimientos en los dineros se aproximan, podrías salir premiado en una rifa o llegarte un dinero que te debían. No te partas la madre tanto en tu trabajo, tienes suficiente tiempo para terminar y hacer las cosas bien hechas, el problema es que siempre dejas todo para el último momento, te gusta trabajar bajo presión. Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas. Posibilidades de encamarte con una amistad, ten cuidado en tus sentimientos pues podrías terminar bien enamorado o enamorada al punto de sufrir por amor.

Sagitario

¡Sagitario, mi aventurero centauro! Para triunfar en el amor, desata tus flechas de optimismo y exploración. Sé el arquero que apunta alto, pero no temas comprometerte con el viaje del corazón. ¡Que tu amor sea una odisea emocionante y llena de risas! Una amistad tuya te contará un secreto que te dejará algo sorprendido o sorprendida, no temas a cambios en el área de los negocios o dineros pues dichos cambios te beneficiarán un friego. No vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es, en la medida que avances y seas más positivo o positiva lograrás consolidar tus sueños. Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje. Si tu relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tu tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo o viva. Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti. Valórate más y aprende a no dar todo pues puedes quedarte sin nada al punto de sufrir engaños y traiciones a futuro. A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y sino recibes en la medida que ofreces algo está mal. Piedras en tu camino siempre habrá pero si te detienes a patear cada una de ellas jamás conseguirás tus objetivos.

Escorpión

¡Escorpio, mi apasionado escorpión! En el amor, sumérgete en las profundidades emocionales con valentía. Sé la llama que consume y renace, fusionando la intensidad con la lealtad. ¡Que tu amor sea un viaje al inframundo y de regreso, más fuerte que nunca! En el terreno de los dineros hay estabilidad sin embargo a finales de semana andarás algo cortis de dinero. Amistad nueva surgirá en próximas fecha y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones. Ten cuidado con tu salud algunas veces abusas de tu buena suerte, podría llegar una infección en garganta o dolores musculares por un fregazo que te darás. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Posibilidades de un mejor trabajo o de un mejor sueldo se aproximan, cuidado con andar de más con compañeros de trabajo, date a respetar. Hay embarazo en puerta en la familia o amistades. Cuídate mucho de lo que le platicas a tus amistades pues andarán de lengua suelta y pueden meterte en camisa de once varas. No permitas que chismes de lavadero te afecten, recuerda que eres de los signos más envidiados pues sueles conseguir siempre lo que te propones.

Libra

¡Libra, mi encantador equilibrista! Para tener éxito en el amor, baila con la armonía y la elegancia. Busca la equidad en cada paso y cultiva la conexión intelectual. ¡Que tu amor sea una danza grácil de entendimiento mutuo y equilibrio! En el área de la salud bajarás unos kilos estos días, trata de no consumir tantas harinas o refrescos o de lo contrario podrías desarrollar problemas de colitis y retención de líquidos. No des entrada en tu vida a personas de tu pasado que solo te dañaron y dejaron cicatrices en ti, esos fantasmas seguirán regresando una y otra vez pero de ti depende mandarlos a la fregada. Amistades se van otras regresan pero solo quien de verdad te valore permanecerá aún después de las tormentas. Empieza la calma en muchos aspectos de tu vida, tienes subidas y bajadas pero sigues de pie, te has convertido en uno de los signos más fuertes del zodiaco y eso se debe a que has aprendido chorros mil de cada una de tus caídas. Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del día. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas. Amores del pasado comenzarán afectar tu presente pues empezarás a sanar dichas heridas. Grandes movimientos en el terreno de acuerdos, documentos, etc. Viene una noticia que te va dejar muy pensativo o pensativa.

Virgo

¡Virgo, mi perfeccionista virgen! En el amor, muestra tu lado más auténtico y encuentra belleza en la imperfección. Sé el arquitecto de la estabilidad y la conexión profunda. ¡Que tu amor sea un vínculo sólido, construido con cuidado y atención a los detalles! Ten cuidado con cambios de humor y en tu personalidad estás en un proceso de maduración muy fuerte y podrías desarrollar actitudes y poses muy fuera de lugar. Ten presente que lo más importante para ti siempre será tu familia así que no descuides esa parte tan importante de ti. Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar alguien que no eres. Se enfermará un familiar. Si tienes pareja déjate querer y no seas tan exigente, recuerda que las personas se cansan, no busques maneras de estar discutiendo o peleando con él o ella, invierte tu tiempo en buscar momentos más agradables. Traza tus metas y ve tras ella y equivócate las veces que sea necesario hasta que encuentres a la persona correcta para ti. Un cumpleaños o reunión con amistades te va ayudar a relajarte. No temas a conocer a nuevas personas y al surgimiento de nuevos cambios pues ahí radica la base para que cambien muchas situaciones que se habían quedado inmóviles.

Leo

¡Leo, mi majestuoso león! Para arrasar en el amor, despliega tu melena con confianza y entrega. Sé el protagonista de tu propia historia romántica, pero no olvides compartir el escenario con tu pareja. ¡Que tu amor sea un espectáculo de pasión y admiración mutua! No es momento de regresar a lo mismo, te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una vieja chismosa del trabajo o de una vecina, ten mucho cuidado pues podrían ocasionar muchos problemas con tu pareja en caso de tener en tu circulo laboral. Momento de extrañar a familiares o a personas que vives lejos, una persona que fue muy querida para ti y ya no está físicamente contigo llenará tus momentos tristes de paz cada que la recuerdes. Empezarás a madurar muy pronto pues estás en una etapa en que tu bienestar es lo más importante, date tiempo para ti, no trates de resolverles la vida a las demás personas sino has podido resolver la tuya. No busques maneras de sentirte triste, mejor busca maneras de cambiar tu manera de actuar y ver la vida, recuerda que la tristeza y depresión se hace vicio. Un viaje se aproxima y reuniones familiares te ayudarán a estar mejor. Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tu, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece.

Cancer

¡Cáncer, mi sensible cangrejo! En el amor, abraza con tus tenazas protectoras, creando un refugio seguro y acogedor. Deja que la marea emocional te lleve, pero no dudes en asomarte a la playa del romance con ternura y lealtad. ¡Que tu amor sea un abrazo que cure y proteja! Esta semana será buena sin embargo estarás algo pensativo al darte cuenta que la persona que te interesa no es como habías pensado. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Ya no busques más, date la oportunidad de conocerte como persona antes de entablar cualquier relación o pensar en hacerlo, sueles deprimirte si te va mal en algún ámbito de tu vida y no aprendes de las situaciones o de tus errores, quizás estés estresado o estresada por una noticia que llegará a ti y no sabrás de qué manera actuar. No permitas que te vean de rodillas, no tienes necesidad de rogarle a nadie pues puedes tener a quien quieras si te lo propones siempre y cuando sin poner en riesgo tu integridad como persona. Si tienes pareja ármate de valor y dile eso que te has estado guardando, es momento de poner las cartas sobre la mesa y que sea lo que tenga que ser. Un familiar se enfermará. No te mortifiques por chismes, la gente sin qué hacer en eso gasta tu tiempo y solo quiere que la tomes en cuenta, en la medida que se te resbalen sus tonterías dejarán de estarte fregando.

Géminis

¡Géminis, mi encantador gemelo! Para conquistar en el amor, despliega tu ingenio y encanto dual. Sé la mariposa que revolotea de flor en flor, comunicándote con la gracia de un poeta y la chispa de un bromista. ¡Que tu amor sea un caleidoscopio de risas y complicidad! En tu trabajo te sentirás muy bendecido sin embargo una mala cara de compañero o compañera podría dañar tu día. Date el taco y da oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo diste no tienes que seguir ahí esperando, date la oportunidad de conocer nuevas personas y no dependas solo de una pues podrías estar perdiendo el tiempo, lo que tenga que ser será y lo que no a la fregada, recuerda que solo llegaste y solo te irás. Esta semana se presta para salir de fiesta con persona con la que tienes mucho que no ves, date la oportunidad de divertirte y no te cierres a nuevas oportunidades. Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positivas. Relaciones prohibidas aparecerán en próximos días, aléjate, aprende a respetar lo que no es tuyo y a respetarte a ti como persona. No naciste pa ser postre de nadie. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a la tiznada por paquetería no vale la pena perder tu tiempo con alguien que no te valora.

Tauro

¡Tauro, mi terco toro! Para triunfar en el amor, planta las semillas de la paciencia y cultiva la complicidad con ternura. Deja que tu corazón florezca como un jardín de afecto duradero. ¡Construye un edén romántico que resistirá el paso del tiempo! Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas. Amor de una noche se aproxima y será con ex pareja o amistad, recuerda que tú eres muy de esas o esos. Ofrecimientos para que seas la tercera en cuestión, ni lo pienses, no caigas en esas cuestiones que no lo necesitas, date a respetar y aprende a respetar. Recuerda que tienes el poder para lograr todo pero siempre tu defecto es la huvonería, no permitas que eso te detenga en tus metas o de lo contrario jamás lograrás consolidar nada, hay oportunidades de iniciar negocios de ventas o de movimientos en lo laboral. Te has caído un muchas veces pero eres bien perris para salir a flote y continuar, sin duda alguna tu ingenuidad cada día queda en el pasado. Un amor de tierras lejanas entrará a tu casilla y te hará muy feliz, comenzarás a sentir ese amor que hace tiempo no sentías. Un familiar se enferma. Si tienes ya una relación ten mucho cuidado porque le andan echando los perros a tu pareja en alguna red social o un amistad de él o ella lo o la está tentando.

Aries

¡Aries, mi intrépido carnero! En el amor, sé cómo una chispa que enciende la pasión y la aventura. No temas liderar la danza del romance con tu energía ardiente y tu valentía innata. ¡Que tu amor sea un fuego que ilumine el camino! No recurras a la venganza, recuerda que te sueles cobrar muy caro las traiciones, déjale esas cuestiones al tiempo y al karma que de este mundo no se irán sin antes pagar el daño que te pudieron haber causado en el pasado. Un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso. Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. Perdida de objetos o dinero, cuida más tus cosas sobre todo celular y cartera. Vienen días en los que deberás de reflexionar más sobre lo que quieres y necesitas en tu vida. Una amistad te va meter en problemas pues andará de hocico flojo, viene mucho estrés laboral y posibilidades de una salida de la ciudad. Posibilidades de un viaje y de reencuentro con amistades del pasado. Una enfermedad se visualiza en el terreno de una amistad.