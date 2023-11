Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 15 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Shakira: 301,675 Likes

Shakira (@shakira) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 89,922,357 seguidores. La artista es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Shakira publicó una foto que recogió 301,675 me gusta. “Les comparto mi nueva campaña con @sandaliasipanema #ElSiguientePasoEsTuyo #IpanemaSempreNova #IpanemaColombia #ad #publicidad”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 144,455 Likes

Seguido de Shakira tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La artista tiene más de 37,838,934 followers. En esta ocasión, su publicación ha recibido 144,455 likes de su comunidad. ““Amigos” single & MV out this Friday 11/17, 12am ET / 2pm KST.https://BIBI.lnk.to/Amigos”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- Jacky Bracamontes: 16,429 Likes

La actriz Jacky Bracamontes (@jackybrv) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 8,575,168 seguidores. En su última publicación, Jacky Bracamontes ha logrado un total de 16,429 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Llegó el team @Telemundo a El Salvador (soy la cara de @zardelabelleza ) #LosLeo” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Lili Estefan: 14,874 Likes

Lili Estefan sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,803,961 seguidores. En su cuenta (@liliestefan), la presentadora de televisión es popular por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente obtuvo 14,874 likes. “Con esta vista de la catedral de #Sevilla con su imponente torre #LaGiralda así transmitimos hoy en vivo @elgordoylaflaca a las10pm hora local en #España !!!!! Camino a los @latingrammys ”, escribió en ella.

5- Adamari López: 8,915 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,899,313 followers en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 8,915 me gusta. “¿Pueden creerlo, ustedes qué opinan? ..#outfit @kiut_llc Pulseras @axabyadamari de mi querida @lilytaverasss ..#fun #humor #diversión #funny #reelsvirales #oite”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

