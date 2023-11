Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 16 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Cazzu: 1,337,577 Likes

Cazzu (@cazzu) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 12,943,164 seguidores. La artista es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Cazzu publicó una foto que consiguió 1,337,577 de me gusta. “ oleee”, escribió en su publicación.

2- Chiquis Rivera: 109,113 Likes

Seguido de Cazzu llega Chiquis Rivera (@chiquis), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La cantante y compositora cuenta con más de 5,887,450 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 109,113 likes de su comunidad. “Another little ! Felt my feed needed it. 1. Emilio and I in Hawaii, celebrating my boo’s @hairbyvanessasanchez bday.2. Just the other day. I was feeling cute cuz I got my glam done. 3. @kingpanchomarin and baby JJ at my house, while my sister Jacqie was looking through the bags of clothes I’m cleaning out of my closet. 4. In TJ the other day, taking a selfie at DR. G’s office. @dr.victorgutierrez 5. Date night at Javier’s with my man. 6. A spontaneous sleepover with Jenavive. I loved every minute of it. 7. Halloween night at @patsofflaurel! It was lit. I don’t even remember taking this picture. It was the Grinch, not me! That’s probably why. 8. A cute little girl singing “Porque Soy Abeja Reina”. She melted my heart. 9. No makeup glow! Emilio took this picture of me while we were at dinner in Hawaii. (I was on 9⃣, btw) 10. My favorite pasta at il Pastaio in BH. (White Truffle Pasta with chicken) That’s all for now folks! Hasta la próxima. &”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- Ángela Aguilar: 49,910 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente tiene un total de 9,085,586 seguidores. En su última publicación, Ángela Aguilar ha conseguido un total de 49,910 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “Gran orgullo y privilegio homenajear a alguien que admiramos tanto, bravo @laurapausini en cualquier idioma.Infinitas gracias @latingrammys#personoftheyear #LatinGRAMMY” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Christian Nodal : 43,701 Likes

Christian Nodal sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,996,280 seguidores. En su cuenta (@nodal), el cantante y compositor es conocida por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recibió 43,701 likes. “ESTAMOS LISTOS!@latingrammys”, escribió en ella.

5- Jacky Bracamontes: 10,854 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Jacky Bracamontes, la actriz con una comunidad de 8,576,544 followers en Instagram. Sus posteos en (@jackybrv) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 10,854 me gusta. “Disfrutando a días del @missuniverse !!! Nos vemos el sábado por @telemundo a las 6pm ET/ 3pm ET #MissUniverso @carlosadyan @juliawgama”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

