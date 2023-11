Nikki Haley insiste en regular las redes sociales por la información errónea que propagan

Nikki Haley, aspirante a la candidatura republicana de cara a las primarias, no quita el dedo del renglón en su propuesta de que las compañías dedicadas a brindar el servicio de redes sociales deben verificar el nombre de quienes lo utilizan.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión CNBC, la exgobernadora de Carlina del Sur defendió su propuesta bajo el argumento de que se debe conocer la identidad de cualquier usuario a fin de salvaguardar la seguridad del país, lo cual dijo no atenta contra la libertad de expresión.

“Quiero libertad de expresión para los estadounidenses. No quiero libertad de expresión para Rusia y Hamás, y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Así que la manera de solucionarlo es que necesitamos que nuestras empresas de medios sociales verifiquen a todo el mundo“, señaló.

Y es que Haley está convencida de que mucha de la información que ocasiona problemas no sólo en Estados Unidos sino a nivel global proviene de naciones extranjeras que utilizan perfiles de usuarios falsos para filtrar datos que desestabilizan.

“Lo que sé, lo que cualquiera en inteligencia (sabe)… Rusia, Irán, China y Corea del Norte también saben que la forma más barata de guerra es difundir información errónea. Mire lo que pasó con Israel. ¿La información de Hamás proviene de actores extranjeros que están sembrando caos y división?

No me importa que los estadounidenses anónimos tengan libertad de expresión. Lo que no me gusta es que los rusos, chinos e iraníes anónimos tengan libertad de expresión“, indicó.

Nikki Haley le ha declarado la guerra al anonimato que ofrecen las redes sociales para hacer uso de ellas. (Scott Olson / Getty Images)

Previamente, Nikki Haley ya se había comprometido a que, en caso de llegar a la presidencia de la nación, transparentaría la información de los usuarios en redes sociales.

“Cuando asuma el cargo, lo primero que tenemos que hacer, las cuentas de redes sociales, las empresas de redes sociales, tienen que mostrarle a Estados Unidos sus algoritmos. Veamos por qué están impulsando lo que están impulsando. La segunda cosa es que cada persona en las redes sociales debe ser verificada por su nombre“, enfatizó.

Hasta el momento, la mayoría de las encuestas colocan a la exembajadora ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) ocupa el tercer lugar en cuanto al respaldo de los ciudadanos republicanos inscritos en el padrón electoral.

