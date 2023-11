Ingrid Coronado no se anda con rodeos y demanda a viuda de Fernando del Solar por apartamento

La presentadora mexicana Ingrid Coronado decidió dar un paso al frente y emprender acciones legales en contra de Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, luego de que esta se quedara con un apartamento que no le pertenecería y que se ubica en la ciudad de Cuernavaca.

De acuerdo a la también escritora, el inmueble en cuestión forma parte de un fideicomiso que ella y Del Solar formaron para dejarle un patrimonio a sus hijos menores, Luciano y Paolo, sin embargo, Anna Ferro se ha negado a desalojarlo.

“Avanzando, pero no puedo hablar del tema porque ya empezó el show y ya no puedo hablar de él, pero cuando termine les prometo que les traeré buenas noticias”, declaró Coronado sobre el proceso legal que ya inició y del que no puede dar mayores detalles por cuestiones legales.

En el mismo encuentro con los medios detalló que quiso tener acercamientos con Anna Ferro para evitar llegar hasta estas instancias, pero todos sus intentos fueron fallidos.

Ahora que ya comenzó el proceso legal, Ingrid Coronado adelantó que ya no hay marcha atrás y sentenció que llegará hasta las últimas consecuencias.



“Sí, por supuesto, como lo he hecho con todos mis asuntos”, dijo enfática.

