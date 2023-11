Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 17 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 3,601,399 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 66,847,257 seguidores. La cantante y compositora es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que recogió 3,601,399 me gusta. “AOTY NO PUEDO CREER QUE TENEMOS EL ÁLBUM DEL AÑO y otros dos Grammys Más Nadie nunca en realidad sabrá cuánto significa este álbum para mi, el trabajo y el amor que hay detrás de su creación y las cosas tan lindas que le ha traído a mi vida y a mi corazón … Definitivamente mi Mañana ha sido MUY bonitooo Gracias Dios y GRACiassS a todos por tanto amor hpppp Salud !!!!!!”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 839,967 Likes

Seguido de Karol G llega Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,763,418 personas que le siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 839,967 likes. “Nadie puede negar que tengo el mejor premio de la noche —Gracias @latingrammys QUE NOCHE!”, escribió el popular instagramer en su publicación.

3- Natti Natasha: 114,168 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 36,311,850 followers. En su última publicación, Natti Natasha ha logrado un total de 114,168 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “En la vida tenemos altas y bajas, de nosotros depende quedarnos en el lamento o aprender o seguir adelante. Yo al menos me identifico con las que siguen adelante y aprendo Cuando piensas que perdiste.AL FIN dentro de todas mis pruebas, terminé mi próximo álbum, que a poco a poco se los he ido mostrando, PERO ahora viene la mejor parte A partir de mañana, todos los viernes lanzaré un preview de cada Single, que tendrá una temática diferente, donde podrás identificar que tan NASTY fue tu situación. MAÑANA 8:00 PM vivirán conmigo una nueva experiencia… le diremos #ANDALE pal carajo o como ustedes le dirían en sus países #NASTYSINGLES LISTOS?!” y puedes verla justo debajo.

4- Becky G: 105,545 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,838,028 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es conocida por postear fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente cosechó 105,545 me gusta. ““Amigos” with mi amiga @nakedbibi is OUT NOWWWWWW ”, escribió en ella.

5- J Balvin: 87,764 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con J Balvin, el artista con una comunidad de 51,455,988 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@jbalvin) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 87,764 me gusta. “Y a petición publica les dejo más imágenes del cono naranja porque también los conos tenemos derecho a divertirnos @f1 @f1lasvegas #BigCone GRACIAS @gvasalia @vetements_official 16XL”, escribió el instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

