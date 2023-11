Adamari López recuerda con emotivo detalle a su mamá durante su nueva vida en un hotel

Las últimas semanas de Adamari López han estado llenas de misterio, pues dejó el país, con 12 maletas acompañándola, tras anunciar que había firmado un contrato con TelevisaUnivision a tan solo 7 meses de su doloroso despido de Telemundo y de ‘Hoy Día’, show que encabezó por más de 10 años.

Con el pesar del tiempo, Ada fue revelando mayores detalles sobre los motivos que la habrían orillado a dejar el país y ahora sabemos que fue porque está grabando en Uruguay su propio programa, el cual muy pronto podremos ver por la pantalla de UniMás.

En lo que se estrena su show de concursos, que llevará por nombre ‘¿Quién Caerá?’, la mamá de la pequeña Alaïa se ha dedicado a presumir algunos detalles de la habitación de hotel en la que lleva viviendo más de 20 días y los que le faltan.

Luego de que hace unos días nos mostrara su clóset, ahora La Chaparrita de Oro decidió hacer un video para mostrar la decoración de su habitación, la cual quiso dotarla de algunas flores para darle algo de vida y alegría a ese espacio, y, de paso, rendir un más que sentido homenaje a su fallecida mamá, quien era una amante de las flores.

“Algo que heredé de mi mamá es tener flores en mi casa y como me estoy quedando en un hotel quise seguir conservando esa linda tradición . Miren lo que se me ocurrió hacer para seguir alegrando todos los días y todas las mañanas . ¿A ustedes también les gustan tanto las flores como a mí ?”, se lee en el texto con el que la ex de Toni Costa acompañó su video de Facebook.

En su material, con duración de más de 3 minutos, la también creadora de contenido nos mostró las flores que eligió para decorar el vestíbulo de su habitación, las cuales cambiará con cierta periodicidad, pues no le gusta la naturaleza muerta, sino solo aquella que da vida y te la contagia.

“Las voy a ir cambiando todas las semanas o cuando se marchiten porque tampoco es bueno tener flores que estén muertas, lo que uno quiere es traer alegría y vida, así que le voy cambiando el agua y, a medida de que me vayan durando y se vean fresquitas, pero cuando ya vayan a estar cabizbajas compramos flores nuevas y entonces seguimos alegrando el cuarto”, dijo la presentadora de TV para concluir su video, mientras presumía el arreglo que puso en un florero improvisado.

