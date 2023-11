Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 18 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Cazzu: 584,868 Likes

Cazzu (@cazzu) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 12,982,724 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Cazzu publicó una foto que consiguió 584,868 likes. “ ole ole ole”, indicó en su publicación.

2- Christian Nodal : 540,441 Likes

Seguido de Cazzu llega Christian Nodal (@nodal), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 10,024,312 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 540,441 likes de su comunidad. “De esas noches preciosas inolvidables …GRACIAS A TOD@S LOS QUE SINTIERON FORAJIDO EP2!!!!NOS LLEVAMOS EL GRAMMY!!!!LOS AMO CON TODO MI CORAZÓN FORAJID@S!!!!!”, escribió este popular instagramer en su último post de abajo.

3- Shakira: 165,554 Likes

La artista Shakira (@shakira) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 89,963,294 followers. En su última publicación, Shakira ha recibido un total de 165,554 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Thank you @jeanpaulgaultier for dressing all of us for the Song of the Year! #LatinGRAMMY” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Becky G: 101,755 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,839,945 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es popular por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su último post recogió 101,755 likes. “The official music video for “The Fire Inside” from @flaminhotmovie is HEREEE Muchas gracias to the incredible @evalongoria & @dianewarren I love youuuu ”, escribió en ella.

5- Natti Natasha: 85,015 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Natti Natasha, la cantante y compositora con una comunidad de 36,310,538 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@nattinatasha) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 85,015 me gusta. “A veces te aferras a algo y no te atreves a soltarlo por costumbre, miedo o el qué dirán. Yo mandé todo al carajo, todo aquello que pudiera frenar tu felicidad, sin importar lo que piense nadie más. Solo tú eres responsable de tu futuro y de lo que logres. Este primer #NASTYSINGLES trata de eso, de las excusas que nos dan y las mentiras que uno se cansa de escuchar, así que mejor les decimos.. ¡Ándale por donde vinieron! Que lo disfruten….Lo que escucho son excusas, lo que sale de tu boca,tú pensando que me usas y yo haciéndome la loca.Aunque te siga el juego, ya no te creo nada,aunque mi madre diga que no debo yo… TERMINALA #andale”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: