Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 19 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Gaby Espino: 25,057 Likes

Gaby Espino (@gabyespino) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 13,783,819 seguidores. La actriz y presentadora de televisión es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Gaby Espino publicó una foto que consiguió 25,057 de me gusta. “No tienen idea lo felizzz q me hacen sentir estas cosas.! Aquí les quiero dejar este super dato por si quieren poner su casita en modo navidad total! La verdad me han hecho un trabajo espectacular desde hace 3 años y se encargan de todo!!! Bueno, como ven en esta casa llegó la navidad! @xmaslightspro”, escribió en su publicación.

2- Jacky Bracamontes: 8,752 Likes

Seguido de Gaby Espino llega Jacky Bracamontes (@jackybrv), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La actriz cuenta con más de 8,581,944 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 8,752 me gusta. “Segundo look @missuniverse vestido: @engerluces Styling: @karlabstyle Glam: @laurasbarcelo Team: @xumalin @hectordt”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- Toni Costa: 1,492 Likes

El bailarín Toni Costa (@toni) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 2,232,503 followers. En su última publicación, Toni Costa ha logrado un total de 1,492 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “ Rojo de AMOR! Te gusta el rojo?” y puedes verla justo debajo.

4- Adamari López: 717 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,907,481 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es conocida por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente tuvo 717 likes. “Salió el primer episodio de Sobre La Mesa Podcast. Y para mi fue muy especial compartirlo con @adamarilopez. Vayan a verlo y disfruten junto con nosotros la preparación de este Pavo acompañado de Ratatouille, una opción perfecta para esta cena de Thanksgiving.Cuenten cuál es su receta favorita para Acción de Gracias ?@wplash@sobrelamesafl@glamprmedia@aletremola@luispinedacreator@thecrewcolectivo@waduproductions@ikstudiokitchen@fggcleaning”, escribió en ella.

5- Raúl González : 129 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Raúl González, el presentador de televisión con una comunidad de 436,045 followers en Instagram. Sus posteos en (@raultvgonzalez) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 129 me gusta. “Sé amable y agradece cada instante de tu vida; vale la pena ser feliz. ¡Excelente domingo para todos!#SumaleaTUvida#UnDiaaLaVez#FrasesDeRaulTVGonzalez#FrasesMotivadoras”, escribió el instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

