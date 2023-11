Serie sobre la leyenda Tom Brady se estrenará en febrero del 2024

La serie ‘The Dynasty: New England Patriots’, que retrata cómo el quarterback Tom Brady llevó a la franquicia de la NFL a ganar seis Super Bowls, se estrenará el 16 de febrero del 2024.

El servicio de streaming AppleTV publicó el primer avance de la serie que constará de 10 capítulos en los que se garantiza habrán escenas y momentos nunca antes vistos por los aficionados, tampoco mencionadas en medios de comunicación.

Charlas con jugadores, entrenadores, preparadores e inclusive con los reservados ejecutivos de los Patriots, equipo que dominó el fútbol americano durante las primeras dos décadas de este siglo.

Con Tom Brady en los controles y Belichik desde la banca, New England se convirtió en el equipo más ganador en la historia de la NFL -marca que comparte con Pittsburgh Steelers- con sus triunfos en las ediciones XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII.

Investigación profunda sobre Tom Brady y los New England Patriots

The Dynasty: New England Patriots está basada en el libro homónimo más vendido del New York Times de Jeff Benedict, periodista de reportajes especiales de la revista Sports Illustrated y productor de cine y televisión.

La serie es producida por ‘Imagine Documentaries’ en asociación con NFL Films y su fecha de lanzamiento será cinco días después de la realización del Super Bowl LVIII que dará cerrojazo a la temporada 2023 de la NFL, en el que los Pats no aspiran a ser protagonistas.

La leyenda Tom Brady portando el número 12 con los New England Patriots durante la temporada 2015 de la NFL. Foto: Getty Images. Crédito: Jim Rogash | Getty Images

A pesar de que Bill Belichick se mantiene al frente del equipo, desde la partida de Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la liga, los Patriots entraron en una crisis de resultados.

En ese tiempo, Brady, ahora de 46 años, logró ganar su séptimo anillo de campeón al ganar con los Tampa Bay Buccaneers el Super Bowl LV ante Kansas City Chiefs en 2020.

El equipo ha llevado adelante una campaña para rendir honores a la leyenda de Brady, que puso punto y final a su carrera el pasado año 2022.

Mientras tanto, la situación se agrava para los Patriots, que marchan últimos en la División Este de la Conferencia Americana de la NFL esta temporada con solo 2 partidos ganados y 8 reveses, algo no visto en lo que va de siglo 21. Con información de EFE.

