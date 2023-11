Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 20 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 453,303 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 66,912,611 seguidores. La cantante y compositora es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que consiguió 453,303 likes. “En este post quiero agradecer enormemente a todas las personas que hicieron parte del resultado de este performance … Las infinitas horas de ensayo, tanto del equipo de baile como cámaras y producción Gracias @gab.robert y @jessicatoatoa por apoyarme en cada paso de este proceso y una vez más a @parrisgoebel por acompañarme en esta hermosa creación, por exigirme, por ponerme al límite y ayudarme a lograr cosas que antes no creí posibles FKN Dream Team ”, indicó en su publicación.

2- Christian Nodal : 160,050 Likes

Seguido de Karol G tenemos Christian Nodal (@nodal), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 10,033,198 personas que le siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 160,050 me gusta. “Gracias a LA PERLA DEL DESIERTO!MI SONORA! por forjar mi alma apasionada, bohemia y bravía. Esencia que siempre se mantienen en mi música. Gracias a @latingrammys por este reconocimiento al #FORAJIDOEP2Cómo el mejor álbum de música ranchera/mariachi. Gracias a todos mis Forajidos por la entrega total de energía, tiempo, amor y acompañarme con mis risas, llantos, emociones preciosas y momentos difíciles para terminar este proyecto los amo mis forajidos.@_lucas_otero @alexramirezmusica @itsyoungera @chechu.x @romeromarito @josenodal92 Geovanni ferro @fernandolugo @abebaezo. Gracias a mi amor @cazzu por todo el amor, comprensión, por enseñarme, por la paciencia, tanta motivación, tanta fuerza y paz que me entregaste en todo el proceso más que siempre.A mi familia @cristy_nodal jgmusical por todo lo que han sacrificado por mi sueño, lo qué pasa hoy día nunca hubiera sido posible sin ustedes, gracias por darme la vida y no solo eso jajaja también la vida del músico. Gracias a todos mis fans reales que siempre me dejan saber a través de sus almas gritando las canciones a todo pulmón, sus palabras, historias y detalles preciosos cuánto puede impactar una canción, cuanto puede cambiar una melodía, cuanto puede sanar una letra sincera. Gracias por conectar con mi música de manera tan chingona! Los amo y juro que los llevo siempre en mi mente y pecho.A mi solecito TE DEDICO TODO LO BUENO QUE HAGA PAPI SIEMPRE !!!! Y bueno terminando de ponerle un valor sentimental…ya que estamos en el cierre de temporada de Forajido quiero agradecerme por siempre serme fiel y real, permitirme sacar un disco que YO necesitaba y no el que la industria quería. Por atravesar todo sin perderme en el camino, por caer y levantarme. Por seguir soñando, por seguir siempre pa delante, por seguir siendo el niño que quisieron parar y que nadie pudo. GRACIAS A TODOS, LOS AMO.”, escribió el popular instagramer en su cuenta.

3- Natti Natasha: 74,040 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 36,308,355 seguidores. En su última publicación, Natti Natasha ha logrado un total de 74,040 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “ Mi corazón está con todos mis dominicanos afectados por las inundaciones. Junto a mi familia, estamos buscando las mejores maneras de ayudar a los necesitados. Si tienes sugerencias o conoces iniciativas solidarias, ¡compártelas! Juntos, podemos hacer la diferencia. #SolidaridadRD #fuerzarepublicadominicana” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Maribel Guardia: 30,756 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,153,079 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es famosa por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación obtuvo 30,756 me gusta. “Muchas felicidades a la bella #Nicaragua por esta reina espectacular @sheynnispalacios_of Muy merecido triunfo. Felicidades a todas las latinoamericanas que con su belleza, inteligencia y personalidad hicieron brillar este concurso #missuniverso #centroamerica #latinoamerica ”, escribió en ella.

5- Lili Estefan: 8,662 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Lili Estefan, la presentadora de televisión con una comunidad de 3,809,740 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@liliestefan) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 8,662 likes. “Turistiando por #Sevilla el pasado viernes!!!! Yo ya de regreso en Miami pero en Instagram sigo en #españa @linaluaces @carlitoselproductor”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

