A él no le imponen jugadores: Jaime Lozano asegura que él es libre de convocar al Tri a quien quiere

Después de la polémica sobre la imposición de jugadores a Ricardo Ferretti en la selección mexicana del 2018, el estratega actual del Tri, Jaime Lozano, fue cuestionado sobre si él estaba en una situación similar y su respuesta fue un no rotundo.

El “Jimmy” dijo estar enterado de las declaraciones del “Tuca”; sin embargo, aclaró que, en toda su carrera como DT, a él nunca le han dicho a qué jugadores debe convocar para los partidos.

“No, nadie (imposiciones). Escuché algo que se imponen o imponían. Ni en Gallos Blancos Sub-20 me decían eso. Cuando me contraten para tomar decisiones y me digan, entonces para qué me contratan. Fírmame que llego al Mundial y ni así lo haría”, dijo Lozano en una entrevista para ESPN.

“Yo veo un futbol de la manera que lo veo y nadie me ha dicho eso. Ni recomendado, nada, y si antes fue así qué lástima que lo permitimos y que fue así. Si se tiene la confianza en un técnico, hay que dársela total, no a medias”, acotó el estratega, quien hoy tiene un compromiso crucial contra Honduras.

¿Qué fue lo que dijo el Tuca Ferretti?

El nuevo analista de la cadena deportiva, quien entró para llenar el hueco que dejó David Faitelson, en una de sus primeras intervenciones para Fútbol Picante confesó que, cuando fue DT interino del Tri, le imponían jugadores.

“En Selección sí tenía que llevar a ciertos jugadores. El partido ante Trinidad y Tobago, Argentina, Estados Unidos y Panamá”, afirmó la noche del miércoles 8 de noviembre en el programa.

Cuestionado por Álvaro Morales sobre si le impusieron, en su momento, a Guillermo Ochoa como portero del combinado nacional, el ‘Tuca’ Ferretti se limitó a parpadear frente a la cámara, pero poco después confirmó la teoría.

“(Memo) Ochoa tuvo que ir en la etapa esta. no hubiera estado porque yo preferiría que él estuviera en su equipo entrenando y jugando”, aseguró.

Sobre las razones, comentó que todo parecía cuestión de patrocinios de las marcas.

“Yo era interino, no me iba a quedar. A mi gusto, yo me hubiera querido llevar a los jóvenes y ahorita tendríamos la certeza de cinco, seis jugadores si sirven o no. Esto es lo que yo quería, pero como estoy de interino, me dicen ‘no Tuca, es que la publicidad y esto que el otro y tiene que venir fulano, tiene que venir mengano’”, concluyó.

Jaime Lozano lleva a Guillermo Ochoa porque ve algo único en él

Cuando fue cuestionado concretamente sobre el caso de por qué sigue convocando a Paco Memo, Jaime Lozano respondió que cualquiera de sus arqueros haría un excelente trabajo, pero que en el caso de Ochoa, ve un liderazgo y serenidad que beneficia al equipo entero.

“A los tres (porteros) los veo bien y con un buen nivel. Son muchos factores que tiene Ochoa, el liderazgo, la experiencia y ellos lo ven como referente, a quién seguir y Memo es un gran líder para todo el plantel, no solo para los porteros. Me tocó compartir cancha con él y era una serenidad, templanza y confianza en él mismo. Lo ves sereno y te hace ser más cómo él”, explicó.

Sobre cómo se siente tras la derrota contra Honduras en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y si cree que su puesto peligra, se limitó a decir que todo es parte del proceso y que él lo que busca es ganar con un equipo que juegue bien, no solo sacando el resultado.

“Es un proceso y sabemos que hay que ganar hasta los amistosos porque se cuestiona todo. No importa lo bien que juegues si los resultados no acompañan. Yo quiero ganar convenciendo, no como sea”, concluyó.

Cabe recordar que el objetivo inmediato de Jaime Lozano y la Federación Mexicana de Fútbol es clasificar a la Copa América 2024, para lo cual tendrá dos oportunidades: la primera será vencer a Honduras por 3 o 4 goles este martes en el Estadio Azteca y, la segunda, en caso de no conseguirlo, será ganar en marzo el duelo de reclasificación contra otro de los perdedores de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Sigue leyendo:

· Tuca Ferretti confiesa que Memo Ochoa fue uno de los jugadores que le impusieron en la selección mexicana

· ¿Qué resultado necesita México para remontarle a Honduras en el Azteca y clasificar a la Copa América?

· “Me contrataron para clasificar a la Copa América”: Jaime Lozano tiene claro su objetivo