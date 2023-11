Jaime Lozano tiene claro su objetivo con El Tri: “Me contrataron para clasificar a la Copa América”

En la Selección de México están conscientes de que no conseguir la clasificación directa para la Copa América 2024 este martes sería un fracaso. Sin embargo, Jaime Lozano aseguró que se encuentra “tranquilo” luego de las críticas recibidas por la sorpresiva derrota el pasado viernes ante Honduras (2-0) que deja al combinado azteca con las opciones bastante complicadas.

“Podemos tener el contrato que sea, pero algo tengo muy claro y es que a mí me contrataron para dar resultados y ese resultado es clasificar a la Copa América”, sentenció el seleccionador mexicano quien agregó: “Estoy tranquilo, vamos poco a poco, esa es la mentalidad que me tiene acá”, comentó en la previa al partido contra los hondureños en el Estadio Azteca.

La Selección de México se verá las caras este martes en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf tras haber caído el pasado viernes en su visita a Tegucigalpa, un resultado que dejó bastante complicadas las opciones de los mexicanos de avanzar al Final Four del torneo así como de clasificar directamente a la Copa América que se disputará el año que viene en Estados Unidos.

El seleccionador nacional mexicano, Jaime Lozano, durante la derrota sufrida ante Honduras en Tegucigalpa el pasado viernes. (Jorge Salvador Cabrera/Getty Images)

Jaime Lozano reconoce que la presión de lograr el objetivo este martes está presente, pero asegura que es algo que tiene claro que viene con el cargo. Sin embargo, mira un poco más allá del partido de este martes en el Estadio Azteca y apunta a consolidar su proceso al frente del combinado mexicano en el que fue ratificado el pasado mes de agosto.

“Este puesto es así, lo tengo bastante claro incluso desde que era jugador. En la Selección Nacional lo que más desearía es crear procesos, me parece que las selecciones que más han crecido en ese aspecto son Canadá y Panamá. Lo que te va a llevar a un proceso es la paciencia. Tenemos proceso vamos a tener resultados distintos”, apuntó.

Sobre el compromiso de este martes ante Honduras, Jaime Lozano asegura que el margen de error que tiene es bastante pequeño tomando en cuenta la ventaja conseguida por el equipo dirigido por Reinaldo Rueda en la ida, por lo que la Selección de México tendrá que “tomar más riesgos” en su casa y delante de su fanaticada.

En Tegucigalpa las cosas no salieron como esperaban en la Selección de México que ahora está obligada a salir a buscar darle vuelta a la eliminatoria desde temprano. (Jorge Salvador Cabrera/Getty Images)

“Sabemos que si nos hacen otro gol todo se nos va a venir cuesta arriba. También tenemos claro que debemos tomar muchos más riegos”, adelantó el estratega quien aclaró que también aclaró que la derrota sufrida ante los hondureños en su presentación previa no es señal del rendimiento que vienen mostrando recientemente.

“Ni cuando jugamos contra Alemania todo fue bueno, así como ahora tampoco es que ya no valemos nada, ser flexible para mí no es cambiar el sistema y hacer algo que no entrenamos”, aseguró dejando ver que confía en el trabajo que vienen haciendo.

La Selección de México consiguió un par de buenos resultados durante la pasada fecha FIFA de octubre en la que disputó dos partidos amistosos que saldó con una victoria clara ante Ghana (2-0) y un empate ante la siempre poderosa Alemania (2-2).

