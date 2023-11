Así de radiante luce Lourdes Stephen sin una gota de maquillaje y enfundada en un atuendo de impacto

Lourdes Stephen se ha convertido en una de las comunicadoras más queridas por la comunidad hispana en Estados Unidos. Y es que además de entrar a los hogares de miles de personas a través de sus programas, también ha abierto las puertas de su vida desde sus redes sociales.

Es así como la conductora de Telemundo da una “probadita” de su día a día por medio de publicaciones que dejan con la boca abierta a más de uno. Tal fue el caso de su más reciente evento social en el que acudió muy bien acompañada por su hijo, Claudio.

Por medio de su perfil oficial en Instagram, Lourdes Stephen publicó un carrusel de imágenes en el que se dejó ver de lo más sonriente junto a su pequeño en la premiere de la nueva cinta de Disney, “Wish”.

“Nos encantó la película @disneywishmovie ! A #wish come true! Gracias a los amigos de @hm_comms por siempre crear una experiencia mágica para nuestros niños! 💫 No se pierdan la película en cines el 22 de noviembre! Les va a encantar! #wishmovie ⭐️”, escribió la famosa para acompañar su publicación.

Como era de esperarse, los comentarios de cariño no se hicieron esperar por parte de su comunidad digital, quienes hicieron hincapié en su buena labor como madre y cuánto ha crecido su hijo.

“Que pareja tan bella, madre e hijo. El estilo perfecto para ambos”, “Que lindo está tu bebé”, “Que linda dupla”, “Cuánto ha crecido tu príncipe” y “Preciosos los dos”, son algunas de las reacciones que se generaron en redes.

Sin embargo, este no fue el único detalle que la volvió el blanco de piropos. Lourdes Stephen cautivó a los internautas gracias al despampanante atuendo que portó para la ocasión. Se trató de un conjunto holgado y estampado en colores rosa y verde que resaltaron el tono bronceado de su piel.

Además, demostró que se mantiene bella y jovial al posar con el rostro al natural y sin filtros, efecto que quedó al descubierto gracias al recogido con el que acomodó su cabellera rubia.

