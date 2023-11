Cody Walker rinde homenaje a su Hermano Paul con un legado ambiental

En menos de diez días se cumplirán diez años desde la trágica muerte del actor Paul Walker, conocido por su papel protagónico en la saga de acción ‘Fast and Furious’. El intérprete estadounidense, que contaba con 40 años en ese momento, perdió la vida en un impactante accidente de tráfico en una carretera californiana.

Walker no estaba al volante del potente Porsche que circulaba a alta velocidad; el piloto profesional Roger Rodas, quien conducía, perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol, provocando que el automóvil se incendiara en cuestión de segundos.

Con la proximidad de tan triste efeméride, Cody Walker, hermano del fallecido actor, ha decidido rendirle un sentido homenaje. En una entrevista con la revista People, Cody ha compartido públicamente detalles que le hubiera gustado contarle a su hermano, como la boda de su hija Meadow en 2021 y cómo esta sigue comprometida con preservar el legado solidario de Walker en la protección de los océanos.

“No puedo creer que hayan pasado casi diez años. No siento que haya transcurrido tanto tiempo. Desearía poder hablarte sobre cuánto te extrañamos y contarte sobre el impacto que has tenido en la vida de muchas personas en todo el mundo, no solo en nuestra familia”, expresó Cody directamente en las páginas de la publicación.

Insistiendo en el desconocimiento que Paul Walker tenía sobre su propio impacto, Cody recordó que Meadow Walker, quien contrajo matrimonio hace dos años con Louis Thornton-Allan, estableció en 2015 una fundación en nombre del actor. Esta fundación proporciona becas de investigación y financia proyectos para la preservación de la fauna y flora marina. “Estarías tan orgulloso de ella. Lo estabas”, añadió con melancolía.

Cody Walker y su esposa recientemente dieron la bienvenida a su tercer hijo, al que nombraron Paul en reconocimiento a su añorado hermano. “Este año tuvimos a nuestro tercer hijo, Paul Barrett Walker. Lo tomamos en nuestros brazos, lo miramos y pensamos en ello. Sentimos que era lo correcto para honrarte, a ti y a nuestra familia”, explicó Cody.

Vin Diesel dedica unas emotivas palabras a Paul Walker en su cumpleaños

En una emotiva publicación en Instagram, Diesel compartió una foto de ambos y reflexionó sobre la década transcurrida desde la pérdida de su amigo. Afirmó que, aunque el mundo ha cambiado, sigue recordando a Walker con cariño. Expresó su anhelo de celebrar el cumpleaños número 50 de Walker cortando pastel juntos, pero reconoció la realidad de su ausencia.

Diesel compartió el impacto de una fotografía en particular, recordando las palabras de su amigo sobre su durabilidad a lo largo de las generaciones. Aunque imaginaba celebrar el cumpleaños junto a Walker, reconoció que probablemente estaría en Maui o Marruecos ayudando a quienes lo necesitaran. La nostalgia y el amor perduran, y Diesel prometió honrar el alma de Walker.

En el ámbito cinematográfico, la saga “Fast & Furious” llega a su fin tras el estreno de su décima entrega este año. La undécima película se prepara para despedirse de los fans, reuniendo a los mejores, incluso a Dwayne Johnson, quien, a pesar de sus diferencias con Diesel, aceptó regresar para esta última entrega. La ausencia notable será la de Paul Walker, cuyo legado perdura en la memoria de sus colegas y seguidores.

