Derrame cerca de la costa de Luisiana vierte más de 1 millón de galones de petróleo y desata alerta ambiental

Una empresa de Houston sospechosa de estar relacionada con una fuga de petróleo que derramó hasta 1.1 millones de galones de crudo frente a la costa de Luisiana enfrentó preguntas sobre el incidente el martes mientras avanzaban los esfuerzos de limpieza y respuesta.

Las autoridades dicen que el petróleo no ha afectado la costa, aunque se han avistado al menos un par de pelícanos contaminados en el área. Como parte de la respuesta se han empleado sobrevuelos, reconocimientos desde embarcaciones y deslizadores.

Funcionarios están preocupados por el impacto potencial del petróleo en especies amenazadas y en peligro de extinción.

La Guardia Costera informó por primera vez haber visto el derrame el viernes y dijo que una tripulación aérea había identificado la fuga. En su última actualización del martes, los funcionarios dijeron que la fuga está cerca del sistema de oleoductos de la compañía Main Pass Oil Gathering, de 67 millas de largo, cerca de la parroquia de Plaquemines en Luisiana. No se especificó cuándo comenzó la fuga, pero las autoridades dijeron que el oleoducto se cerró a las 6:30 am del jueves.

“El volumen de petróleo vertido se desconoce actualmente“, dijeron funcionarios el martes. “…Los cálculos iniciales de ingeniería indican que el volumen potencial de petróleo crudo que podría haber sido liberado del oleoducto afectado es de 1.1 millones de galones.”

La Guardia Costera dijo que el viernes se “extrajo y tomó muestras” de petróleo aproximadamente a cuatro millas al sureste de South Pass, Luisiana, momento en el que recuperaron alrededor de 210 galones de “mezcla de agua y aceite”. El domingo se recuperó más petróleo a unas 13 millas al sureste de la parroquia.

Las fotografías del derrame muestran grandes glóbulos gruesos y largas manchas de petróleo flotando en la superficie del Golfo.

Hasta el momento no está claro de dónde se filtró el petróleo. La Guardia Costera dijo el martes que se han desplegado vehículos operados de forma remota para inspeccionar el oleoducto, pero que “no hay hallazgos de un área fuente en este momento”.

“Los vehículos continuarán inspeccionando el oleoducto si las condiciones climáticas lo permiten”, dijo la agencia. “El Comando Unificado está trabajando diligentemente para determinar la fuente de la liberación. No ha habido informes de heridos o impactos en la costa en este momento”.

El capitán Kelly Denning, comandante del sector de la Guardia Costera de Nueva Orleans, dijo que hay varios operadores de oleoductos en el área de la fuga. Dijo que si bien se sospechaba que el MPOG era responsable, aún no se había determinado definitivamente.

También era demasiado pronto para especular sobre la causa de la fuga, dijo Bryan Domangue de la Oficina federal de Seguridad y Cumplimiento Ambiental.

Los funcionarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos estaban inspeccionando el área en busca de vida silvestre afectada. Brian Spears, del servicio, dijo que vio personalmente un par de pelícanos cubiertos de petróleo en un viaje, aunque ambos parecían capaces de volar por sí solos.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) está ayudando a supervisar el incidente, y el coordinador de operaciones de emergencia de la agencia, Doug Helton, dijo a WWL que lo que más preocupa no es necesariamente la cantidad de petróleo, sino su impacto.

“Hay especies amenazadas y en peligro de extinción en las aguas de Luisiana. La mayor parte de la costa de Luisiana son humedales y marismas, y eso normalmente se considera muy sensible al petróleo“, dijo. “…Incluso si esto no llega a la costa, no significa que sea un incidente que podamos simplemente ignorar. Hay muchas cosas que viven en el golfo”.

