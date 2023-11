Snoop Dogg recibe críticas por mentir sobre su renuncia a la marihuana en Instagram

El rapero Snoop Dogg hace pocos días preocupaba a sus fans seguidores y también a los que no son, en un anuncio que hizo a través de su cuenta de Instagram.

Snoop Dogg dejaba saber qué, después de una intensa conversación con su familia, renunciaba al hábito de fumar marihuana.

“Después de mucha consideración y conversación con mi familia, he decidido dejar de fumar. Por favor respete mi privacidad en este momento“, dijo el intérprete “Sensual Seduction”.

Las especulaciones comenzaron, pues, además, exigió privacidad. Cada vez que alguien comentaba algo en un mensaje en sus redes sociales, Snoop Dogg volvía a exigir que por favor “lo dejaran tranquilo”.

Una de las cosas que más preocupó fue su salud. Por otro lado, un grupo muy pequeño comenzó a creer que esto podría tratarse de una estrategia de marketing. Ciertamente y, aunque no sea el estilo de Snoop Dogg, es así.

Snoop Dogg no dejó de fumar marihuana, lanzó producto

El exponente de Hip-Hop acaba de asociarse con la marca Solo Stove para un equipo de combustión sin humo.

El rapero posó con el producto y escribió en Instagram: “Me encanta un buen fuego afuera, pero el humo era demasiado. Solo Stove arregló el fuego y sacó el humo. Cambiaron el juego y ahora estoy emocionado de difundir el amor y mantenerme afectuoso con mis amigos y familiares“.

El lema de la campaña promocional que anuncia el artista dice “Go Smokeless with Snoop Dogg“. Ciertamente, es un nuevo método y producto que promueve y reduce el riesgo de daño pulmonar.

Snoop Dogg recibe críticas

A pesar de la intención publicitaria del cantante y del nuevo emprendimiento, el cual apunta a un consumo de cannabis más saludable, ha recibido críticas por la estrategia de marketing.

“Jugar de esta manera con los fans, no me parece justo, te dejo de seguir en este mismo momento”, “Bro de verdad nos preocupamos, no son chistes”, “Ojalá Instagram lo multara por esto”, y “Es así como un artista acaba de perder millones de fans”, en las diferentes redes sociales.

Pero no solo son los seguidores y usuarios de redes sociales, la prensa no ha sido del todo positiva tampoco. Muchos medios, incluyéndonos, ante el silencio de su equipo de trabajo, cayó también en la preocupación de que algo con la salud del cantante podría estar sucediendo.

Snoop Dogg. Crédito: Bang Showbiz

“Todo el mundo lamentó los días de fumador de Snoop Dogg por nada, y él se ríe hasta llegar al banco”, tituló la revista Rolling Stones.

“Snoop Dogg nos hizo una broma a todos”, dijo KTLA.

“Snoop Dogg dijo que dejó de fumar, pero fue una artimaña. He aquí por qué algunos expertos no se ríen“, dijo USA Today.

Seguro va a llenar su cuenta bancaria con la venta de este producto, pero el costo de haber usado la estrategia de marketing de “la mentira”, efectivamente, le está saliendo costosa a Snoop Dogg.

Ahora el rapero está aclarando en comunicados posteriores a varias publicaciones, en las que insistió que estaba en un proceso de “no fumar marihuana” que, efectivamente, sí “fumará menos”.

Recordemos también que, varios famosos como Queen Latifah y Maya Rudolph se preocuparon y le mostraron su apoyo en las redes sociales. Hasta el momento de cierre de esta nota, no se han vuelto a pronunciar.

