Tom Brady critica nivel de la NFL: “Hay mucha mediocridad, no veo excelencia”

El nombre de la leyenda Tom Brady sigue estando muy presente en la NFL, principalmente por sus actividades en torno al deporte, como el estreno de una serie-documental sobre sus hazañas con los New England Patriots.

Siempre discreto con sus expresiones, el ex quarterback de 46 años se atrevió a dar un análisis duro y polémico sobre la actualidad de la NFL: “Creo que hay mucha mediocridad”.

En entrevista para el canal de YouTube de Stephen Smith, Brady aseguró que el actual nivel de la liga no es de “excelencia”.

“Creo que hay mucha mediocridad en la NFL de hoy. No veo la excelencia que vi en el pasado. Creo que el entrenamiento no es tan eficiente. No creo que el desarrollo de los jugadores jóvenes sea tan bueno como antes”, dijo.

En su análisis asoció el “mal desarrollo desde las universidades” en el supuesto bajo nivel actual de la NFL, a diferencia de los años que estuvo activo (más de dos décadas).

Asimismo, culpó a la organización por introducir reglas que promueven “malos hábitos” en el juego.

“Las reglas han permitido que muchos malos hábitos se introduzcan en el desempeño real del juego. Así que creo que el producto, en mi opinión, es inferior a lo que era antes”, se quejó Tom Brady.

Brady, quien se retiró en febrero pasado tras 23 años de carrera, subrayó que los cambios de reglas que la liga ha implementado para castigar duros contactos, sobre todo de los defensivos, han disminuido el nivel que había en décadas pasadas.

El ex pasador recordó a estrellas defensivas como Ray Lewis (Ravens) y a los profundos Rodney Harrison -con quien jugó en los Patriots- y Ronnie Lott (49ers) que destacaron por su eficacia y agresividad defensiva, pero que en la actualidad tendrían problemas para realizar su trabajo.

“Miro a muchos exjugadores como Ray Lewis, Rodney Harrison y Ronnie Lott, y otros que impactaron el juego de muchas maneras, pero que con cada golpe que daban hoy habrían sido penalizados”, puntualizó.

En el presente la NFL castiga con severidad los golpes al QB y a los receptores, un problema para los defensivos, lo que ha sido calificado como un problema ya que en ocasiones no pueden detenerse por la rapidez de cada jugada.

Según Tom Brady, la responsabilidad de proteger a los jugadores ofensivos debería ser de los entrenadores.

“Escuchas a los entrenadores quejarse de que sus jugadores son golpeados, pero ¿por qué no hablan con ellos sobre cómo protegerse? Nosotros trabajábamos en esos fundamentos todo el tiempo. Hoy intentan estar regulados para protegerlos, pero los jugadores ofensivos deben protegerse sin depender de otros”, afirmó.

¿Cuándo se estrena la serie-documental de Tom Brady?

La serie ‘The Dynasty: New England Patriots’, que retrata cómo el quarterback Tom Brady llevó a la franquicia de la NFL a ganar seis Super Bowls, se estrenará el 16 de febrero del 2024.

El servicio de streaming AppleTV publicó el primer avance de la serie que constará de 10 capítulos en los que se garantiza habrán escenas y momentos nunca antes vistos por los aficionados, tampoco mencionadas en medios de comunicación.

Charlas con jugadores, entrenadores, preparadores e inclusive con los reservados ejecutivos de los Patriots, equipo que dominó el fútbol americano durante las primeras dos décadas de este siglo.

Con Tom Brady en los controles y Belichik desde la banca, New England se convirtió en el equipo más ganador en la historia de la NFL -marca que comparte con Pittsburgh Steelers- con sus triunfos en las ediciones XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII.

