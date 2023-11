Demetrius Andrade asegura que su pelea con David Benavídez es más grande que Canelo Álvarez

Demetrius Andrade aseguró que su pelea de este sábado 25 de noviembre con David Benavídez por el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) es más grande que Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En la conferencia de presa final para la pelea entre invictos, Andrade indicó que su objetivo es conquistar su tercer título en las 168 libras y deja claro que su duelo con Benavídez es el Super Bowl de la división porque pone de frente a los dos peleadores más evitados.

“Estoy buscando conquistar toda la división de peso supermediano. Esta sería mi tercera categoría de peso. Eso es lo que me da derecho a decir que soy el mejor. Esto es más grande que Canelo. Esto es mucho más grande que eso. No podemos simplemente sentarnos y esperarlo. David Benavídez vs. Demetrius Andrade es la pelea más grande”, dijo.

David Benavídez defenderá su puesto como retador obligatorio de Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

“Este es el Super Bowl de la división de las 168 libras. Esta es la pelea más grande que se puede hacer. Los dos peleadores más evitados. Sí, no he peleado con los mejores porque los mejores no quieren pelear conmigo. Él puede tener el mismo reclamo. Pero ahora es el momento. Esta es la pelea”, añadió.

Cabe destacar que tanto David Benavídez y Demetrius Andrade han pedido en reiteradas ocasiones una oportunidad con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero han sido ignorados por el campeón indiscutido de peso supermediano. Por esta razón, ahora se enfrentan entre sí en busca de conseguir el chance ante el tapatío.

Las predicciones para la pelea entre Benavídez y Andrade, ambos invictos en el deporte, se inclinan hacia el lado del mexoamericano y muchos expertos coinciden en que lo noqueará en la segunda mitad del combate, pero hay otros que piensan que Boo Boo podría tener una oportunidad si ataca temprano al Monstruo Mexicano y se mantiene disciplinado sobre el ring.

Además, Stephen Espinoza -presidente de Showtime- confirmó que el ganador de este duelo podría ser el próximo oponente de Canelo Álvarez para su segunda pelea con Premier Boxing Champions (PBC). De ser David Benavídez el vencedor, reafirmará su puesto como retador obligatorio del CMB del tapatío y podría obtener su esperada oportunidad a finales del 2024, según informó Salvador Rodríguez de ESPN.

David Benavídez y Demetrius Andrade en su cara a cara final antes de la pelea. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Caleb Plant en marzo de este año por decisión unánime y defenderá su título nuevamente en noviembre. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Demetrius Andrade, de 35 años, fue campeón de peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y de peso mediano. Boo Boo mantiene su récord invicto después de 32 peleas de las cuales 19 las terminó por nocaut.

Sigue leyendo:

· David Benavídez promete nocaut temprano ante Demetrius Andrade: “Esto es lo que los fans quieren ver”

· Padre de David Benavídez asegura que Demetrius Andrade será una pelea más difícil que Canelo Álvarez

· Óscar De La Hoya predice al posible ganador de la pelea entre David Benavídez y Demetrius Andrade