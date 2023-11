Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 22 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 285,575 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 253,018,876 seguidores. La artista es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que cosechó 285,575 de me gusta. “Me and my girl @jlo just celebrating each other – birthday vibes. Hope you enjoy it as much as we did making it. lol. jennifer is clearly the dancer in the family lol. :)”, escribió en su publicación.

2- Natti Natasha: 119,545 Likes

Seguido de J Lo tenemos Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 36,303,813 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 119,545 me gusta de su comunidad. “Quién ya se la sabe? Cántala conmigo #andale”, escribió esta exitosa instagramer en su último post de abajo.

3- Adamari López: 34,605 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 8,914,648 followers. En su última publicación, Adamari López ha logrado un total de 34,605 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Viviendo la emoción del fútbol en esta eliminatoria entre – primera vez de @alaia en un estadio, que emoción estar donde se realizó la primera copa mundial en 1930 #EstadioCentenario ¿a quiénes por aquí les gusta el fútbol y a quién le van déjenme su bandera? …#futbol #mundial #eliminatoriasmundialistas #uruguay #bolivia #mundialdefutbol #futbol” y puedes verla justo debajo.

4- Maribel Guardia: 12,443 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,155,205 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es famosa por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación obtuvo 12,443 likes. “No es necesario decir todo lo que se piensa: lo que si es necesario es pensar todo lo que se dice.QUINO#feliznoche #look @ronaldoanzuresmx Que sueñen con angelitos panzones ”, escribió en ella.

5- Aracely Arambula: 3,004 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Aracely Arambula, la actriz y cantante con una comunidad de 6,742,781 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@aracelyarambula) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 3,004 likes. “Los animales no son peluches que primero gustan y luego no saben que hacer con ellos, un perrito es un ser único el mejor compañero leal y amoroso que SIEMPRE estará para dar AMOR respetemos sus vidas y no seamos cómplices de la explotación ADOPTA NO COMPRES y adopta con responsabilidad un perrito es un Amigo fiel durante toda su vida cambiemos y seamos mejores humanos ellos nos enseñan diario comparte y ayudemos a que este mundo sea mejor para todos y para los animales para estos seres de LUZ ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

