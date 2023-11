Misteriosa enfermedad respiratoria se propaga rápidamente entre perros en EE.UU.

En Estados Unidos, laboratorios veterinarios de varios estados están investigando una inusual enfermedad respiratoria en perros, y animando a la gente a tomar precauciones básicas para mantener sanas a sus mascotas mientras los veterinarios intentan averiguar qué está enfermando a los animales.

Oregón, Colorado y Nuevo Hampshire son algunos de los estados en los que se han registrado casos de la enfermedad, que ha provocado afecciones respiratorias duraderas y neumonía y no responde a los antibióticos. Los síntomas de la enfermedad respiratoria en perros incluyen tos, estornudos, secreción nasal u ocular y letargo. Algunos casos de neumonía progresan rápidamente, haciendo que los perros enfermen gravemente en un plazo de 24 a 36 horas.

El Departamento de Agricultura de Oregón ha documentado más de 200 casos de la enfermedad desde mediados de agosto. Ha animado a los propietarios de mascotas a ponerse en contacto con su veterinario si su perro está enfermo y ha dicho a los veterinarios del estado que informen de los casos lo antes posible.

As more cases of canine respiratory disease pop up throughout the U.S., we want to share a few best practices to ensure your dog stays healthy and safe this holiday season. pic.twitter.com/CZGn0Vv2uw